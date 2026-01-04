中大醫院接連減價 研究推門診急症「套餐價」 料難還40億貸款
香港中文大學醫院早前下調過千項目的收費，醫院行政總裁鍾健禮今（4日）在電視節目《講清講楚》指，未來兩個月會再推出減價，或涉及24小時門診和急症服務，亦會研究推出「套餐價」。
醫院欠政府的40億元貸款已兩度延期還款，須於明年開始償還。鍾健禮指如要連本帶利還款，醫院年收入需達60億元，去年僅錄23.8億元，坦言還款「難度相當高」。他指，醫院開院目的並非圖利，而是達到社會責任，「只要市民支持這間醫院，我相信政府亦會去重新看這件事（再度延遲償還）。」
月尾起調低服務收費 推出急症及門診套餐價
中大醫院本月尾至2月初將進一步調整醫院服務收費，有機會就急症及24小時門診的收費減價。鍾健禮表示明白市民擔心急症及門診會有藥物等「隱形收費」，因此會研究推出「套餐價」，令市民知道感冒、發燒等輕微疾病的整體醫療收費。
他指，早前醫院減價後，接種疫苗人數有增加，例如預防「生蛇」的疫苗，由以前一個月只接種4至5針增至去年11月的77針。自去年7月至11年，醫院服務、手術量及總收入，按年分別多15%，雖然整體仍有虧損，但按年收窄5成。
如期還款難度高 冀政府重新看待還款
中大醫院欠政府40億元貸款，兩度延期後須於2028年開始償還。鍾健禮坦言如期還款「難度相當高」，如要連本帶利償還，預計年收入要達60億元才足夠，去年醫院收入只有23.8億元，比當初顧問估算的70億年收入相差一段距離。
鍾健禮強調，醫院目的並非圖利，而是達到社會責任。問及會否擔心政府收回醫院，他認為收入以外，能否達到社會價值是更重要。
錢是一方面，你能否達到社會價值是更重要，所以我為何這麼緊張，現時要做好質素，亦都要將價格做得合理，只要市民支持這間醫院，我相信政府亦會去重新看這件事。
