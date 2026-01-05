立法會利益申報｜5議會新丁｢無殼蝸牛｣　多人未見報物業及捐款額

新一屆立法會議員元旦履新，當中40人為議會新丁。秘書處繼日前上載10名議會新丁的利益申報，《香港01》今日（5日）翻查立法會網站，統計再多8名「新丁」的利益申報已上載至網站，合共18人。



其中，5名議會「新丁」申報沒持有物業及土地，即「無殼蝸牛」，包括新界東南方國珊、民建聯港島東植潔鈴、本身是社聯行政總裁的社福界陳文宜、勞工界林偉江、飲食界梁進；8名議會新丁未顯示申報物業狀況。



申報收取選舉捐款方面，朱立威、林偉江、梁進等5人在金額一欄寫明「容後補上」，未有具體款項。受薪僱傭職位方面，18人中有10人申報，包括葉傲冬、梁進、方國珊等5名區議員。



8名議會新丁未顯示申報物業資料

18名已上載利益申報資料的新任議員中，8人在「土地及物業」一欄留空，未顯示物業持有情況，選委界方面，包括港區全國人大代表朱立威、本身是培僑中學校長的伍煥杰、律師會前會長蘇紹聰、美麗華集團首席營運總監陳宗彝、警察隊員佐級協會前主席陳祖光；直選方面，包括新社聯新界北譚鎮國、經民聯工程界卜國明、工聯會勞工界李廣宇。

登記為沒持有物業的「無殼蝸牛」有5人，包括方國珊、植潔鈴、陳文宜、林偉江、梁進。

林銘鋒、姚銘各持一單位 葉傲冬與配偶共持兩單位

已經「上樓」者，包括本身任職招商局牽頭世界航商大會公司董事長的航運交通界議員林銘鋒，在九龍有一個出租住宅單位；民建聯新界北議員姚銘在新界有一自住單位；民建聯新界東南議員葉傲冬，在港島與家人持有一個出租住宅單位、新界一個由配偶擁有的自住單位。

多人任職中資機構 陳祖光申報為作家

受薪僱傭關係及職位一欄，5人申報為區議員，分別是葉傲冬、梁進、方國珊、植潔鈴、林偉江，其中植潔鈴一度沒申報為區議員，其後補填。伍煥杰申報為培僑中學校長和中文大學客席講師；陳祖光申報為網媒《堅料網》作家和零傳媒作家。

葉傲冬申報為中資的招商局集團（香港）有限公司總監；姚銘申報為五豐行有限公司公共關係總監；陳曉峰申報為5間公司董事，包括中國平安保險（集團）股份有限公司；植潔鈴則申報為華潤隆地董事長辦公室顧問。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

多人接收選舉捐贈 未有申報金額

18名新丁中不乏政黨成員，去年選舉時以候選人身份收取捐贈，作為選舉開支。收取民建聯捐獻的包括選委界朱立威、植潔鈴、葉傲冬；工聯會林偉江申報收取工聯政務發展基金的捐贈；梁進亦申報有收到捐贈。不過他們在具體捐贈金額一欄，均填寫「容後補上」。