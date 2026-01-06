宏福苑火災｜黃碧嬌消失一個月後出席區議會　哽咽促原區覓地重建

大埔宏福苑五級火迄今造成161人死亡，大埔區議會今日（6日）召開大會，討論火災善後工作，會前有默哀環節。沒有公開露面近一個月的宏福苑舊法團顧問、民建聯大埔南區議員黃碧嬌稱，對罹難家庭表示深切哀悼，希望政府盡快在大埔覓地重建。她發言時一度哽咽，除下眼鏡抹拭眼睛。她又表示，多位受災長者希望在宏福苑附近居住。



1月6日，大埔區議會開會，議程包括討論宏福苑災民安置。兼任區議會主席的大埔民政專員陳巧敏主持會議。（梁鵬威攝）

黃碧嬌促政府在大埔覓地重建

宏福苑舊法團批出3億高價維修方案，廉政公署正就工程可能涉及貪污展開調查。曾任法團顧問的黃碧嬌身陷爭議。消失近一個月後，她今日現身大埔區議會，就火災善後發言稱，對受到火災波及的數千個人士表示深切慰問，對罹難家庭和家屬表示深切哀悼，隨後形容近日保持和宏福苑居民聯繫，多位長者希望拿回房子。

1月6日，民建聯大埔區議員黃碧嬌出席區議會會議。（梁鵬威攝）

黃碧嬌表示，理解政府事後已經盡力善後，但希望政府盡快有時間表和方案，在大埔物色地方起樓，讓災民及早重返家園。她引述居民反映最大盼望是房屋不遠離宏福苑，因有長者要湊孫、複診等，「很難去其他區」，希望政府在大行覓地，「讓他們有尊嚴地在大埔生活下去」。

羅曉楓促政府推中長遠安置計劃時間表

另一名當區的經民聯大埔南區議員羅曉楓表示，火災後一直協助善後事宜，其間接觸不少街坊朋友，均理解和感謝社會各界，及政府提出臨時措施協助度過最困難時間。他續指，隨着時間推進，想多了解中長遠安置安排，希望當局有可實踐的時間表，並綜合社會評估意見，考慮不同方案。

經民聯大埔區議員羅曉楓（右二）表示，火災後一直協助善後事宜，其間接觸不少街坊朋友，均理解和感謝社會各界，及政府提出臨時措施協助度過最困難時間。（何夏怡攝）

重置方面，他建議用頌雅路一塊熟地作為安置地點，指重置地點附近交通要齊全，且要和災場保持距離，以平衡災民心理狀況。對於民政事務總署將成立專班，連同合安管理有限公司跟進屋苑管理的各項工作。他希望了解專班何時運作，以及維修基金的用途。