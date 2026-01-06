宏福苑火災｜黃碧嬌消失一個月後出席區議會 哽咽促原區覓地重建
撰文：何夏怡
出版：更新：
大埔宏福苑五級火迄今造成161人死亡，大埔區議會今日（6日）召開大會，討論火災善後工作，會前有默哀環節。沒有公開露面近一個月的宏福苑舊法團顧問、民建聯大埔南區議員黃碧嬌稱，對罹難家庭表示深切哀悼，希望政府盡快在大埔覓地重建。她發言時一度哽咽，除下眼鏡抹拭眼睛。她又表示，多位受災長者希望在宏福苑附近居住。
黃碧嬌促政府在大埔覓地重建
宏福苑舊法團批出3億高價維修方案，廉政公署正就工程可能涉及貪污展開調查。曾任法團顧問的黃碧嬌身陷爭議。消失近一個月後，她今日現身大埔區議會，就火災善後發言稱，對受到火災波及的數千個人士表示深切慰問，對罹難家庭和家屬表示深切哀悼，隨後形容近日保持和宏福苑居民聯繫，多位長者希望拿回房子。
黃碧嬌表示，理解政府事後已經盡力善後，但希望政府盡快有時間表和方案，在大埔物色地方起樓，讓災民及早重返家園。她引述居民反映最大盼望是房屋不遠離宏福苑，因有長者要湊孫、複診等，「很難去其他區」，希望政府在大行覓地，「讓他們有尊嚴地在大埔生活下去」。
羅曉楓促政府推中長遠安置計劃時間表
另一名當區的經民聯大埔南區議員羅曉楓表示，火災後一直協助善後事宜，其間接觸不少街坊朋友，均理解和感謝社會各界，及政府提出臨時措施協助度過最困難時間。他續指，隨着時間推進，想多了解中長遠安置安排，希望當局有可實踐的時間表，並綜合社會評估意見，考慮不同方案。
重置方面，他建議用頌雅路一塊熟地作為安置地點，指重置地點附近交通要齊全，且要和災場保持距離，以平衡災民心理狀況。對於民政事務總署將成立專班，連同合安管理有限公司跟進屋苑管理的各項工作。他希望了解專班何時運作，以及維修基金的用途。
宏福苑火災｜大埔區議會默哀 被問法團涉貪 民政專員：開會先宏福苑大火｜法團稱被抹黑 首公開向宏業付1.8億 揭曾重複收費宏福苑大火｜遺屬申法援領遺產承辦 10日後始獲覆 法援：正處理宏福苑大火｜大埔浸小於兩校舍復課 校方取消考試 學生掛念舊校宏福苑大火｜婦人捨身救五命亡 家屬辦告別禮 夫：希望佢會滿意宏福苑大火｜消防特刊悼殉職何偉豪 未婚妻公開轉投消防員原因宏福苑大火｜警方大埔火警傷亡查詢熱線 周一起朝九晚六運作