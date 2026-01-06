宏福苑火災｜官准合安管理替代法團　龔如心慈善會捐1千萬作營運

大埔宏福苑五級大火，除奪去至少161人性命，亦令數以千個家庭痛失家園，政府早前向土地審裁處申請，解散宏福苑現有的法團管理委員會，並想委任華懋集團旗下的合安管理為管理人。案件今（6日）在土地審裁處進行聆訊，代表政府的律師透露，法團並不反對申請，又強調今次委任合安管理，不會削弱居民利益，又透露龔如心慈善管理有限公司會捐出1千萬作營運開支。土地審裁官聽畢陳詞後，准解散宏福苑現任法團管理委員會，並委任合安管理有限公司為管理人，其委任不設期限。



法官並下令合安以無償方式擔任管理人，每月需向民政及青年事務局交報告。



申請人為民政及青年事務局局長，答辯人為宏福苑業主立案法團，和法團主席徐滿柑、副主席麥志雄、秘書何仲行、司庫張梓雲，以及10名委員林慧敏、蘇倩婷、江祥發、馮靜欣、謝寶森、陳文浩、麥致誠、李日興、鄧嘉恩和羅詠麟。

代表政府的律師今在土地審裁處出申請。

大埔宏福苑遭遇五級大火，七幢大廈滿目瘡痍，令數以千個家庭失去居所。 （資料圖片）

法團不反對申請

法團今未有派代表或律師出席聆訊。代表民政及青年事務局局長的資深大律師呂世杰庭上指，這是政府首次引用《建築物管理條例》第31條，申請解散現屆法團，並要求委任另一管理人取代，呂稱現任法團不反對是次申請。

強調不會削弱居民權益

呂庭上強調，是次申請的唯一目的，是維護和促進宏福苑居民的權益，強調委任合安為管理人，不會削弱居民的權益。呂解釋，合安日後需根據《建築物管理條例》和大廈公契行事。此外，局方或居民日後亦可以申請撤回合安的管理人資格。呂亦指，合安承諾會每月和每季，分別向局方和審裁處呈交報告。

呂又指，社會有不同擔憂亦有指控，但強調現時是所有持分者眾志成城，處理災後情況的重要階段，而不是以陰謀論作出無理指控。

龔如心慈善損捐1千萬作營運支出

呂又透露，龔如心慈善管理有限公司原稱會捐出500萬元作專業服務費，現會增至1000萬元。該款項會用於營運支出，包括聘用保安等，亦用於支付合安購買保險等。呂認為現時難以講述合安擔任管理人多久，建議委任沒有期限。

民政及青年事務局局長麥美娟稱會援引《建築物管理條例》第31條，申請解散宏福苑業主立案法團管理委員會 。（資料圖片）

政府引用建築物管理條例要求解散原有法團

政府早前存入法庭的文件指，政府引用《建築物管理條例》第31條，要求法庭頒令解散宏福苑法團管理委員會，並委任合安管理有限公司為宏福苑的管理人。

政府要求法庭考慮三項議題，包括：2025年11月26日發生的宏福苑火災引致史無前例情況，宏福苑法團管理委員會現時和將來，是否已未能有效執行大廈公契下的責任，以保障宏福苑所有業主的利益。

若法庭同意宏福苑法團管理委員會，已未能有效執行大廈公契的責任，應考慮是否解散宏福苑法團管理委員會，和為宏福苑委任管理人。

若法庭同意解散宏福苑法團管理委員會，和為宏福苑委任管理人，應考慮是否委任合安管理有限公司為宏福苑的管理人。

案件編號：LDBM 193/2025