宏福苑火災｜大埔區議會默哀　被問法團涉貪　民政專員：開會先

大埔宏福苑火災發生一個多月，大埔區議會今天（6日）召開今年首次會議，討論跟進火災善後和支援工作，會前，一眾區議員和政府代表先為火災死難者默哀。



宏福苑維修工程疑涉貪污，業主立案法團新舊主席均被廉政公署拘捕。《香港01》在會前向身兼大埔區議會主席的大埔民政事務專員陳巧敏查問，民政處曾列席宏福苑法團會議，有否察覺異樣，她說先召開會議，同行職員表示之後再回應。



穿上全黑商務服裝的陳巧敏，早上九時許在多名職員陪同下，到大埔綜合大樓區議會辦公室開會。被問到宏福苑大維修期間，大埔民政處曾派職員列席法團會議，當時有否察覺異樣，包括涉嫌貪污等問題，陳巧敏回應《香港01》說「我哋開咗會先」，同行區議會職員說之後再作回應。

殉職消防員出殯當日衣著惹議 陳巧敏今日穿全黑商務服裝

至於殉職消防員出殯當天，被網民指穿不恰當服裝出席儀式，事後致歉的事件，陳巧敏表示會後再談。

大埔區議會今日議程包括「妥善跟進鴻福苑火災的善後和支援工作安排」、「成立大廈管理工作小組」等。會前，陳巧敏與一眾區議員和政府代表先為火災死難者默哀。