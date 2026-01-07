宏福苑火｜頌雅路西公屋熟地料成選址之一　羅曉楓盼快有安置安排

大埔宏福苑火災後，政府計劃在各區區議會會成立「大廈管理工作小組」，當中，大埔區議會大廈管理工作小組主席羅曉楓今日（7日）受訪時，小組最快明日（8日）召開會議，計劃邀請區內法團等與會分享經驗及意見。羅曉楓提到，昨日（6日）的區議會會議上，有討論不少安置方案，包括短期內使用頌雅路地皮，但有關方案需政府進一步公布，「我哋都追緊個時間表」，而居民意見指，希望在農曆年前後可有明確消息，以便他們作計劃。



宏福苑大火一個月，市民前來悼念。（資料圖片/黃學潤攝）

羅曉楓在港台節目《千禧年代》中表示，昨日大埔區議會會議上，與會者都針對安置宏福苑居民一事提出了不同意見，包括短期內可使用頌雅路一幅地皮作為安置地點，該地皮是一塊熟地，而且正進行土地平整工程。羅曉楓強調，最關鍵的是政府團隊需綜合考慮各項因素，選擇最快、最成熟的解決方案，再作進一步公布。

經民聯大埔南區議員羅曉楓（右）獲任為大埔區議會「大廈管理工作小組」主席。（資料圖片/何夏怡攝）

頌雅路原計劃興建房屋，根據2021年文件顯示，有關項目預計在2029至2030年間可落成。針對居民的臨時住宿問題，特別是老年人於中轉屋的居住不便，羅曉楓希望政府能夠加快步伐，儘快公布相關安置措施，「我哋都追緊個時間表」；收集到的居民意見都期待在新年前後有明確的消息，好讓他們能安排子女升學的計劃。

至於大廈管理工作小組，羅曉楓表示或將於明日召開會議，邀請區內人士、法團及管理公司參加，以針對性地處理火災後的各項問題。他舉例指，義務大廈管理人多為年長者，但多缺乏相應知識。會議上會收集他們的意見，並針對《建築物管理條例》及大維修的相關法規進行討論。他提到，在大維修時，如市建局等可擔任提供意見的角色，可增強居民的信心。