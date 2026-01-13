江旻憓新界有住宅物業收租　轉任賽馬會顧問有糧出｜議員利益申報

立法會議員利益申報陸續出爐，早前《香港01》報道多名議會新丁屬「無殼蝸牛」，同時有多人未見報物業或捐款額後，再有議員利益申報上載至立法會議員個人利益登記冊，包括旅遊界立法會議員江旻憓。《香港01》翻查，在奧運奪金後獲馬會600萬元獎金的她，首次申報在新界一個出租住宅物業。她早前由馬會公關轉任顧問，新崗位確認是受薪職位，而非單純「掛名」。



江旻憓轉任賽馬會顧問有糧出

江旻憓申報沒有任職公共或私營公司受薪董事，不過她當選立法會議員後，由香港賽馬會對外事務經理，轉為賽馬會顧問，外界以至馬會內部都好奇究竟是否受薪抑或「掛名」。

神秘面紗終解開，江旻憓是在「受薪僱傭關係及職位等」一欄申報出任馬會顧問，意味此崗位是受薪，不過她申報轉任顧問一職並非因立法會議員身份所致。

參選旅遊界獲多名猛人站台 申報沒獲選舉捐贈

江旻憓去年11月宣布參選立法會旅遊界時，獲多名猛人支持，包括發展商信和集團主席黃永光、旅遊業議會主席譚光舜、馬來西亞首富郭鶴年之子郭孔華、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝等人站台支持。

江旻憓申報在選舉中沒有以候選人身份或經任何代表收取捐贈以支付選舉開支，亦沒有因為立法會議員身份，而獲得任何人士或組織的財政贊助，或價值1,000元或以上的禮物。

江旻憓新界有住宅物業收租

被問到是否擁有土地及物業，江旻憓申報在新界擁有一個住宅物業，出租用途。翻查資料本身是世一劍后的江旻憓，前年打敗東道主法國劍手，為香港增添一面重劍個人賽勇奪金牌。當時獲「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」提供600萬元獎金作鼓勵。按香港市況，足以購買一個單位。

其他利益方面，她申報自己是青年發展委員會委員，以及全國青聯常委，都是早前已知的資訊。