霍啟剛揭持35物業冠絕議會　內媒解讀對郭晶晶坦誠｜議員利益申報

新一屆立法會議員陸續更新利益申報，《香港01》翻查立法會網站，發現體育、演藝、文化及出版界霍啟剛今屆申報較上屆詳盡，其中在「土地及物業」一欄，上屆只列出「在香港、內地、法國及英國擁有物業」，霍啟剛今屆清楚申報持有35個物業，可謂冠絕全議會，甚至是特首、司局長——當中香港22個、澳門7個、內地4個、英國1個、法國1個，當中不少料與妻郭晶晶共同持有。有內地官媒讚霍啟剛主動公開物業，形容為「被外界解讀為對婚姻的絕對坦誠」。



霍啟剛持35個物業 或與妻子郭晶晶共同擁有

首次立法會大會前，新一屆立法會議員陸續按規定申報利益，包括46歲的霍啟剛。他是霍英東家族的長孫，申報在香港、澳門、中國內地、英國和法國共持有35個房地產物業，當中28個出租，7個自用。

2022年，霍啟剛上任第七屆立法會議員時，亦按照規定上載利益申報，不過當時他只提到在香港、內地、英法擁有物業，沒提及數量。今次是他首度公開所擁物業詳細數字。

按規定，若土地及物業是由議員的配偶、子女或其他人士或公司名義擁有，但實際由議員持有，亦需申報。霍啟剛持有的35個物業中，有31個屬持有「部分業權」，意味可能與妻子「跳水皇后」郭晶晶或其他家人共同持有。

有內地網民讚光明磊落、全球包租公

霍啟剛早年在內地人氣急升，其中一個原因是他是郭晶晶丈夫的身份，且具備「愛妻人設」。內地媒體近日集中報道霍啟剛持有多項物業，引發網民津津樂道，有內地網民大讚霍啟剛「身正不怕影子斜」、「光明磊落」，亦有人笑言霍是「全球包租公」。

有內地官媒亦毫不掩飾地認同霍啟剛按規定主動公開物業，形容是「毫無保留的財產公示，被外界解讀為對婚姻的絕對坦誠，也向公眾傳遞了公職人員的透明態度」。

霍啟剛淺水灣逾1.6億獨立屋

雖然持有多項物業，霍啟剛夫婦最受關注的物業，可謂位於淺水灣海灘道的市值逾1.6億的獨立屋，這個物業面向淺水灣海灘，樓高三層，每層約3000呎，合共過萬呎，並設有私人花園及泳池，一家五口可謂生活寫意。