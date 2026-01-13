黎智英案．求情｜3編採稱只是員工　最差時刻加入　有被拖進渾水

黎智英涉勾結外國勢力案，多名同案被告今（13日）在西九龍法院繼續求情。三名前《蘋果》高層求情指，他們並非公司最高層，角色有限，冀法官採納較低的量刑起點。其中前執行總編輯林文宗指，他只是員工，但「被拖進渾水」；負責英文版的馮偉光則是在「最差的時刻」加入《蘋果》，屬愚蠢和錯誤；前主筆楊清奇指他只是公司中層，需聽指示行事，他意識到其行為可能違法，於是遊走「灰色地帶」，最終發現犯錯。



所有被告完成求情後，法官杜麗冰表示，將會就判刑日期盡快通知與訟各方。



林文宗稱他只是陳沛敏的下屬。(梁鵬威攝)

林文宗在《蘋果日報》結束前任執行總編輯。（路透社）

代表林文宗的大律師沈士文求情指，林的角色有限，他是陳沛敏的下屬，只負責《蘋果》中文版，不涉網上新聞和英文版，並非《蘋果》的最高層，只是公司的員工，最終「被拖進渾水」。

林被捕後結婚 獲法官撰信求情

林文宗被捕後已被還押54個月，期間結婚。辯方呈上多封求情信，包括一名前高等法院法官撰寫的求情信。林曾因一些案件向該法官查問，兩人因此成為朋友。

認為林可屬較輕類別

沈士文續指，法官考慮被告是否屬《國安法》第29條所指的「罪行重大」時，應考慮被告的行為。林認罪，若屬於「罪行重大」並以監禁10年為量刑起點，則因條例所限需判囚10年，不會獲認罪的刑期扣減；但若林屬較輕的類別，例如以監禁9年為量到起點，則可獲認罪的刑期扣減。辯方建議，林應屬輕的類別，即屬「處三年以上十年以下有期徒刑」。

林曾提出辭職及建議蘋果停運

辯方又指，若法官不認同此說法，亦應考慮林於2021年6月23日提出辭去執行總編輯一職，翌日生效。此外，他亦要求召開董事會，建議《蘋果》停運。辯方認為林當時是終止參與串謀，認為《國安法》33條適用於林文宗。

《蘋果日報》前主筆、英文版執行總編輯馮偉光稱，他原本打算離港寫書，獲黎智英邀請才在「最差的時刻」加入了《蘋果日報》。（魯嘉裕攝）

馮原本打算離港寫書

代表馮偉光的資深大律師蔡維邦求情指，馮原本打算到外地寫書，當時因疫情未能離港，並受黎智英邀請，任《蘋果》英文版執行總編輯。辯方形容，馮在「最差的時刻」加入《蘋果》，屬愚蠢和錯誤。

非決策階層對案所知甚少

馮的工作是處理英文版的翻譯工作，沒有參與《蘋果》的飯盒會，也不是公司的決策階層。馮不知道相關決定如何達致，案中所知甚少，因此未有協助控方。在法官查問下，辯方指馮沒有獲控方邀請，提供口供。

蔡又指，馮所涉及的串謀並非最嚴重類別，應屬較輕的類別，望法官考慮他認罪和有良好品格。

被告楊清奇是第一名向警方提供協助的被告。(歐嘉樂攝)

楊是公司中層聽指示行事

代表楊清奇的大律師江小菁透露，楊於1998年加入《蘋果》，最終升至社論主筆。楊只屬公司的中層，聽從指示行事。就楊曾在審訊作供時，以「鳥籠自主」形容《蘋果》的「採編自主」，辯方則形容楊是鳥籠中的「老鳥」。楊涉案時意識到其行為可能違法，於是遊走「灰色地帶」，但最終發現犯錯。

妻子患病楊感悔疚

辯方亦提及，楊是案中第一名被告向警方提供協助，亦出庭作供，顯示其悔意。辯方呈上楊的求情信，講及妻子在他還押期間患病，楊的兒子需辭工照顧母親，楊因此感悔疚。楊打算退休，以照顧妻子。

5名蘋果日報編採涉案

今日求情的5名被告，全為《蘋果日報》的編採人員，包括：陳沛敏(54歲，前《蘋果日報〉副社長)、羅偉光（50歲，前總編輯）、林文宗(54歲，前執行總編輯)、馮偉光(60歲，前社論主筆，筆名盧峯)，及楊清奇(58歲，前社論主筆，筆名李平)；他們早於2022年已承認一項串謀勾結外國勢力罪，指他們與黎串謀，利用《蘋果》發布言論，並呼籲外國制裁中港政府及官員。

張劍虹（63歲，壹傳媒前行政總裁）、黎智英、「重光團隊」兩名成員陳梓華和李宇軒，以及3間《蘋果》相關公司，昨已完成求情。本案由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC147/2021、HCCC 51、52/2022