黎智英案．求情｜控方指黎身體狀況穩定　體重達79.2公斤屬肥胖

黎智英涉勾結外國勢力案，黎今（12日）與同案另8名被告被押送到西九龍法院求情，控方有特別提及黎的身體狀況，指黎雖然曾有腳甲及心悸等問題，曾作過投訴，黎的腳甲雖被診斷受到感染，但黎拒絕治療，但報告指黎現時狀況穩定，其指其體重達79.2公斤，在亞洲男子而言屬肥胖。控方又指，黎因其案件受關注怕受滋擾，故主動要求單獨囚禁，但強調黎仍享有所有囚犯享有的權利。



控方抳黎智英現時體重達79.2公斤，在亞洲男性而言屬肥胖。（資料圖片 / 張浩維攝）

黎智英案的妻子有到庭旁聽。(鄭子峰攝)

黎有多個案底

黎智英(78歲)是前壹傳媒的創辯人，並經營《蘋果日報》。控方指，黎在本案被定罪前，曾有多宗涉公眾秩序的案底，現時只就欺詐案服刑。黎不但在保釋期間犯案，甚至在還押期間犯案。

醫生報告指黎情況穩定

控方又講及黎的健康狀況，根據於本年1月的醫療報告指，黎曾作出多項投訴，現時情況穩定。黎曾腳甲問題作出投訴，經驗查後發現他疑受感染，但黎拒接受治療。此外，黎去年7月曾投訴有心悸的情況，經檢驗未發現異常。

指其體重屬肥胖

就辯方在陳詞指，黎的體重下降10公斤，控方則指黎於2020年12月還押時的體重為80公斤，本年1月時，其體重為79.2公斤，以亞洲成年男性而言屬於肥胖狀態。控方強調，黎獲合適治療，包括牙醫治療。

指黎要求單獨囚禁

控方亦指，黎因本案受廣泛報道，擔心遭滋擾，因此要求單獨囚禁。但強調黎可享有囚犯應享的權利。

全案共有12被告包括3間公司

黎與3間公司經審訊被裁罪成

被告黎智英（78歲）、蘋果日有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，經審訊被裁定串謀發布煽動刊物罪，及2項串謀勾結外國勢力罪成。

6名壹傳媒及蘋果前高層已認罪

6名前《蘋果日報》高層：張劍虹（62歲，壹傳媒前行政總裁）、陳沛敏(54歲，前副社長)、羅偉光（50歲，前總編輯）、林文宗(54歲，前執行總編輯)、馮偉光(60歲，前社論主筆，筆名盧峯)，及楊清奇(58歲，前社論主筆，筆名李平)，6人於2022年已承認串謀黎勾結外國勢力罪。

被告並包括兩名重光團隊成員

兩名重光團隊成員李宇軒(35歲)和陳梓華(34歲)，他們於2021年已承認串謀黎勾結外國勢力罪。

案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC147/2021、HCCC 51、52/2022