黎智英案．求情｜黎強調體重有下降　控方稱資料無手民之誤

黎智英涉勾結外國勢力案，他今（12日）和同案多名被告在西九龍法院開始求情。案件下午續審時，黎智英透過其資深大律師求情，強調黎在還押期間體重下降，並指黎被捕時重90公斤，現時已不能再稱呼他為「肥佬黎」。辯方更指黎年屆78歲，已屬高齡，直言：「黎監禁的每一天，令他更走近生命的盡頭。」同時，黎的年紀、健康和單獨囚禁等因素，令他入獄承受更大負擔。控方回應強調黎被捕時重80公斤，並無手民之誤。



此外，壹傳媒前行政總裁張劍虹求情指，其角色相對輕微，又指他有良好品格，曾把500萬股壹傳媒有限公司股份，捐給蘋果日報慈善基金。



黎智英求情稱他2020年12月被還押時重90公斤，但控方指80公斤，並強調無手民之誤。（資料圖片/李澤彤攝）

黎智英堅稱他在還押期間體重有下降。(美聯社圖片)

黎稱被捕時90公斤

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻陳詞指，黎有高血壓、糖尿病、下肢肌肉發炎和視網膜靜脈阻塞，另外指甲有問題。就懲教署的醫療報告指，黎於2020年12月被還押時，體重為80公斤，彭稱或是手民之誤，指黎當時的體重應為90公斤。黎於2024年6月時的體重約為86公斤，至2025年4月時則為75公斤，即減少11公斤。

病患非致命

黎在節目「Live Chat with Jimmy Lai」中，他當時正如其花名「肥佬黎」一樣，但彭指現時已不能再稱呼黎為「肥佬黎」。彭指，黎的病患非屬致命，但考慮其年紀和單獨囚禁，牢獄之苦將對他構成更大負擔。此外，黎已年屆78歲，已屬高齡，彭直言：「黎監禁的每一天，令他更走近生命的盡頭。」

單獨囚禁難有社交生活

多名法官均提及，黎是要求單獨囚禁，彭回應指，單獨囚禁令囚犯更為沉悶，難有社交生活，又指無論黎是什麼原因單獨囚禁，都是加重其負擔，他更面對的困境較其他人大。據悉，黎智英和親友未有呈交求情信。

控方強調黎還押時重80公斤無手民之誤

控方其後指，黎起初被還押時，體重為80公斤，非手民之誤。控方又提及，涉案三間被告公司：蘋果日有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，蘋果日有限公司和蘋果日報印刷有限公司分別有71項和3項案底。代表三問公司的大律師王國豪陳詞指，三間公司的母公司壹傳媒有限公司已清盤，而三間公司則尚未清盤，但清盤人已接管。王亦指，三間公司已資不扺債，若被判處罰款，將無法邀交。

林文宗有酒駕電單車記錄

控方繼而透露，《蘋果》6名高層中，除林文宗有一項醉酒駕駛電單車的刑事定罪紀錄外，其他被告均沒有案底。

張劍虹求情稱他只是跟從指示，黎智英才是主謀。(資料圖片)

張劍虹求情指黎才是主腦

代表壹傳媒前行政總裁張劍虹求情的大律師劉卓言指，張在案中角色較相對輕微，根據指示行事，黎智英在案中才是主腦。若法官認為張屬「罪大重行」類別，即「處無期徒刑或者十年以上有期徒刑」，劉亦建議以該類別的最低刑期為量刑起點，即以10年監禁為起點。劉亦指，張在審訊中作供，而黎被控勾結該罪後，張和他人商量，最終把多篇文章和黎的節目「Live Chat with Jimmy Lai」從《蘋果》的平台中移除。劉指，考慮張作供，以及他把文章等下架，應獲約55個百分比的刑期扣減。

張是基督徒有作十一奉獻

劉又指，張劍虹有良好品格，包括身為基督徒的張把每月十分一的收入捐予教會。此外，他曾獲3000萬股的壹傳媒有限公司股份，他把其中的500萬股捐給蘋果日報慈善基金。

案件明續，《蘋果日報》餘下數名高層，包括：陳沛敏、羅偉光、馮偉光、楊清奇及林文宗將作求情。

案件編號：HCCC147/2021、HCCC 51、52/2022