黎智英案．求情｜李宇軒陳梓華先求情　陳稱屬超級金手指

壹傳媒創辦人黎智英，涉嫌用其個人的國際人脈，及透過「重光團隊」，極力遊說多個國家的議會等，向中港兩地政府及官員作出制裁，同時又被指利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和抗爭，及鼓吹制裁。經過156天審訊後，他和三間《蘋果》相關公司被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共三罪罪成。他連同認罪的6名《蘋果》高層，以及重光團隊的李宇軒和陳梓華，今(12日)在西九龍法院(暫代高等法院)求情，預計需時4天。



重光團隊兩名成員：李宇軒及陳梓華先求情，其中陳梓華稱屬「超級金手指」，並稱他只是替黎傳話，認為應可獲刑一半或以上；李宇軒則稱他非主謀，同時亦有出指證黎，望可獲減刑。



黎智英早前被裁定違法國安法罪成。

各被告出庭時神情輕鬆

各被告出庭時，神情輕鬆。其中黎智英穿上米色外套，戴上眼鏡，曾向旁聽人士雙手作揖，不時面露笑容，穿上羽絨外套的張劍虹亦向家人揮手。

控方指判刑三級制適用於本案

就《國安法》第29條的刑罰分級制，當中指干犯該罪「處三年以上十年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑」，代表控方的副刑事檢控專員周天行指，案中不爭議該刑罰分級制適用於本案，又認為法庭應考慮案中計劃是否精密和有預謀、案件的影響，以及是否在保釋或還押期間犯案等。控方又認為，若控罪涉及外國元素，將更為嚴重。

重光團隊兩名成員被告先求情

李宇軒求情稱非案中主腦，且有出庭作供，望起刑點由10年起。(影片截圖)

陳梓華求情稱他屬「超級金手指」，並只是為黎智傳話，望可獲減刑一判或以上。（立法會影片）

陳梓華稱屬超級金手指 求減刑一半或以上

代表陳梓華的資深大律師林芷瑩求情指，同意本案屬「罪行重大」類別，建議其量刑起點介乎12至15年。同時，林亦指陳以從犯證人身份作供，屬於超級金手指（supergrass），認為他可獲逾50個百分比的刑期扣減，甚至可獲三分二的刑期扣減。林指，本案是其中一宗最重要的國安法案件，陳不但頂證黎智英，亦供述劉祖廸、Mark Simon等人。

只是傳達黎的訊息不屬控制他人

林又透露，陳和家人遭起底和滋擾，其父收到擾滋電話，此外也有可疑人士在其家人住所外徘徊，辯方望法庭考慮陳和家人面對的潛在風險。他在案中只是傳達黎的訊息，不屬控制他人的角色，同時本案不涉暴力。而案中的主腦是黎智英，認為陳的刑期應低於黎。

李宇軒求情稱非案中主腦

代表李宇軒的大律師沈仲平指，李宇軒不是案中主腦，而是重光團隊的核心成員，在實際操作的領袖，其角色包括從事國際遊說。沈同意，本案屬「罪行重大」類別，但考慮李的案件的角色，認為可以監禁10年為量刑起點。

出庭作供應可獲減刑

沈又指，李和警方合作，錄取錄影會面和出庭作供等，認為涉及刑期扣減的《國安法》33條適用李宇軒，讓李由原本的「罪行重大」類別，減至「處三年以上十年以下有期徒刑」的類別。

壹傳媒及蘋果日報高層被告

壹傳媒集團出版媒體行政總裁張劍虹。（資料圖片）

《蘋果日報》副社長陳沛敏（左二）及執行總編輯林文宗（左一)。（梁鵬威）

蘋果日報總編輯羅偉光。(張家豪攝)

《蘋果日報》前主筆、英文版執行總編輯，筆名「盧峯」的馮偉光。（魯嘉裕攝）

被告楊清奇，署名李平。(歐嘉樂攝)

涉案共有12被告包括3間公司

12名被告分別為黎智英（78歲）、蘋果日有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司；6名前《蘋果日報》高層：張劍虹（62歲，壹傳媒前行政總裁）、陳沛敏(54歲，前副社長)、羅偉光（50歲，前總編輯）、林文宗(54歲，前執行總編輯)、馮偉光(60歲，前社論主筆，筆名盧峯)，及楊清奇(58歲，前社論主筆，筆名李平)；以及兩名重光團隊成員李宇軒(35歲)和陳梓華(34歲)。

司法機構設491旁聽席籌

司法機構共派發491個籌，予旁聽的公眾人士。除進行聆訊的3庭外，司法機構另預留7個法庭作延伸庭，設有直播。至今日早上9時左右，約有150人排隊等候入庭。排頭位的數名人士早於上周五（9日），已開始排隊。

黎智英案今作求情，黎的妻子有到庭旁聽。(鄭子峰攝)

12被告所涉控罪

首項控罪為串謀發布煽動刊物罪，涉及161篇刊物，黎和三間公司經審訊後被裁定該罪成立，6名高層原本亦被控該罪，獲存檔法庭。

第二項控罪為串謀勾結外國勢力罪，黎和三間公司經審訊後被裁定該罪成立，6名高層於2022年11月承認該罪。

第三項控罪亦為串謀勾結外國勢力罪，黎經審訊後被裁定該罪成立，另李宇軒和陳梓華於2021年8月承認該罪。

案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC147/2021、HCCC 51、52/2022