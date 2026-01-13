黎智英案．求情｜《蘋果》編採求情　陳沛敏悔未就覺不妥的事企硬

黎智英涉勾結外國勢力案，他旗下《蘋果日報》的5名前編採人員，今（13日）在西九龍法院求情。代表《蘋果日報》前副社長陳沛敏的律師指，陳當時的工作只涉《蘋果》的實體版，曾反對黎智英提出的建議，例如「一人一信救香港」運動，但不被接納。律師稱，陳當時需支付醫療費用及有家庭負擔，未能輕言辭職，她對當時未有就認為不妥的事「企硬」感後悔，望能減刑一半。



陳沛敏求情稱，對當時未就覺不妥的事「企硬」感後悔。(梁鵬威攝)

陳沛敏的丈夫鍾沛權。(朱棨新攝)

求情指陳的角色有限

代表陳沛敏的大律師李國威指，根據《國安法》29條，干犯勾結罪「處三年以上十年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑」，而法庭考慮是否屬於「罪行重大」時，應考慮被告的角色。李續指，若法官認為陳沛敏屬於「罪行重大」類別，但考慮她在案中角色有限，建議量刑起點應為監禁10年。同時，陳在案中作供協助控方，辯方指涉及刑期扣減的《國安法》33條適用於陳沛敏，並建議她獲一半減刑。

熱愛工作表現獲肯定

李求情時講述陳的背景，指她於1996年加入《蘋果》。陳熱愛工作，表現獲得肯定，報道曾獲獎，包括中大新聞奬。辯方呈上陳、其丈夫鍾沛權、同事等人的求情信，其中資深傳媒人陳淑薇表示對陳沛敏的專業工作操守印象深刻。

未有就認為不妥的事企硬感後悔

辯方續指，陳涉案時只負責《蘋果》的實體版，不涉網上新聞。她曾反對黎提出「一人一信救香港」運動，但不被黎接納。她當時因需支付醫療費用，及支持家用等，未能輕言辭職。對涉案時未有就認為不妥的事「企硬」，現感到後悔。望法官考慮陳未有為意《蘋果》當時的行為不合法而犯案。

出獄後打算退休及照顧母親

法官李運騰問及，辯方似乎不依賴陳的健康狀況作為求情因素，李指陳現已康復。辯方亦透露，陳沛敏打算出獄後便會退休及照顧母親，以及和丈夫共渡時光。

前蘋果日報總編輯羅偉光。(張家豪攝)

羅偉光求情稱積極參與籌款

代表羅偉光的大律師謝志浩求情指，羅曾是蘋果日報慈善基金其中一名董事，積極參與籌款。望法庭判刑時，考慮羅認罪。

案中5被告為蘋果編採人員

案中有5名被告為《蘋果日報》的編採人員，包括：陳沛敏(54歲，前《蘋果日報〉副社長)、羅偉光（50歲，前總編輯）、林文宗(54歲，前執行總編輯)、馮偉光(60歲，前社論主筆，筆名盧峯)，及楊清奇(58歲，前社論主筆，筆名李平)；他們早於2022年已承認一項串謀勾結外國勢力罪，指他們與黎串謀，利用《蘋果》發布言論，並呼籲外國制裁中港政府及官員。

其餘被告，包括黎智英(78歲)、張劍虹（63歲，壹傳媒前行政總裁），「重光團隊」兩名成員陳梓華和李宇軒，以及3間《蘋果》相關公司，昨已完成求情。本案由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC147/2021、HCCC 51、52/2022