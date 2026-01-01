鄧炳強擺舊相回味做雜差　網民笑言「咁大個肚腩」｜政壇諸事町

「油麻地警署光影之旅」開幕典禮今日（1日）舉行，保安局局長鄧炳強前往參加，見到展館內警匪片場景，最心水「雜差幫辦房」，令他憶起當年做雜差（雜項警員）的經歷。他還擺出舊相和現今相做對比，有網民指舊相之中的他「咁大個肚腩個位，係邊個？」，新相獲網民大讚「仲fit過嗰陣時喎」！



鄧炳強擺出舊相和現今相做對比（鄧炳強Facebook）

鄧炳強擺舊相回味做雜差

鄧炳強在社交平台分享，油麻地警署展館內重現多個港產警匪片場景，「雜差幫辦房」令他印象深刻，擺設和細節熟悉。他亦上傳舊相和現今相片，撰文「做雜差啲感覺返哂嚟」。

有網民形容，鄧炳強現在的相片，「仲fit過嗰陣時喎」、「同現在的你沒什麼變化」！

稱「守護市民」初心永不變

鄧炳強又形容，見到「雜差幫辦房」的裝置，不只是懷緬昔日，更加提醒他無論時代怎麼變，「服務社會、守護市民嘅初心係永遠不變嘅」，又稱祝願大家新年身體健康、家庭幸福。