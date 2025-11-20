江玉歡榮升「江博士」　理大畢業將專研大廈管理｜政壇諸事町

不競逐連任的選委界立法會議員江玉歡，繼日前宣布加入新民黨，再多一個身份，不只是「江議員」，更加是「江博士」。她今日（20日）理工大學建設及環境學院畢業典禮，成功考獲博士學位，感謝房地產學系教授的悉心教導。江玉歡說，博士只是起點，今後還會努力在大灣區，甚至亞洲地區專注大廈管理方面的研究。



江玉歡榮升博士。（江玉歡FB）

學海無涯，今後我還會做想做的，學想學的。 江玉歡

江玉歡榮升「江博士」 將來專研大廈管理

江玉歡在社交平台分享喜訊，宣布「變身Dr. Foon Foon」。她形容出席畢業典禮心情非常激動和興奮。她透露畢業論文題目關於大廈管理與能力建設，希望能將所學用於社會，又說博士學位只是起點，今後還會努力在大灣區甚至亞洲地區，專注大廈管理方面的研究。

11月20日，江玉歡榮升博士，出席理工大學畢業禮。（江玉歡FB）

兼讀課程有它的難度，有時周六和日也要上全天的課。寫論文時，更加是要相當自律，每晚深夜拿著電腦拼搏。 江玉歡

選委界立法會議員江玉歡。（梁鵬威攝）

10月22日，選委界立法會議員江玉歡宣布棄連任至下屆立法會。（廖雁雄攝）

早前宣布不連任 重返新民黨

江玉歡上月宣布放棄競逐連任，在社交平台留言稱「江議員暫時退場」。其後，她決定重返新民黨，惟目前未有考慮在黨內擔任什麼崗位，只是希望在立法會選舉中盡一臂之力幫助新民黨港島區黨友助選，笑言「政治一天都嫌長。」江玉歡十年前代表新民黨參選區議會，形容新民黨是自己政治參與的初心起點。