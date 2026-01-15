外交部駐港公署：美政客為黎智英撐腰張目　純屬別有用心政治操弄

針對美國國會個別政治人物公然為反中亂港分子黎智英撐腰張目，發表歪曲事實、干涉特區司法的錯誤言論，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，並嚴正闡明立場。



外交部駐港特派員公署

促有關政客認清現實 停止干預香港事務和中國內政

發言人指出，黎智英案855頁判決、156天公開聆訊、2220件證物、超過8萬頁文件、14名控方證人證詞已充分證明，黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反華勢力的「代理人」和「馬前卒」，其犯罪事實清楚、證據確鑿，不容置喙。

第二、黎智英案審判過程公開透明，控辯雙方充分舉證質證，判決結果完全取決於事實證據。案件審理過程中，法院多次確認黎智英在押期間獲得妥善醫療照顧，合法權益依法保障，黎智英的代表律師亦予確認。美國個別政客對此選擇視而不見，純屬別有用心的政治操弄。

第三、美國有關政客為黎智英開脫罪、包庇美化，干預特區司法，嚴重違反不干涉內政等國際法原則及國際關係基本準則。中方奉勸美國有關政客認清現實，秉持客觀公正立場，切實尊重特區法治，立即停止包庇反中亂港分子，立即停止干預香港事務和中國內政。