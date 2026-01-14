馬會與外交部駐港公署簽署3年協議　辦外交知識競賽及外交夏令營

馬會與外交部駐香港特派員公署今天（14日）簽署為期三年的合作協議，進一步加強對「香港盃外交知識競賽」及「香港大學生外交夏令營」的支持。雙方將攜手深化香港青少年對國家外交事業及國情的認識，增強國家認同感與民族自豪感，為香港培育具備國家視野與國際競爭力的下一代。



簽約儀式上，公署特派員崔建春（右四）、副特派員花有（右三）發言人兼新聞及公共關係部主任黃景睿（右二）、新聞及公共關係部副主任鄭莉萍（右一），聯同馬會主席廖長江（左四）、行政總裁應家柏（左三）、公司事務執行總監譚志源（左二）及內地事務部主管陳岳鵬（左一）合照。（馬會提供圖片）

馬會代表在簽約儀式前，拜會外交部駐港特派員公署特派員崔建春。馬會表示，崔充分肯定馬會長期以來對「香港盃外交知識競賽」的堅定支持，並鼓勵馬會繼續發揮獨特優勢，助力香港更好融入和服務國家發展大局、深化國際交往合作。

馬會與外交部駐香港特派員公署今天（14日）簽署為期三年的合作協議。公署特派員崔建春（後排右三）、副特派員花有（後排右二）聯同馬會主席廖長江（後排左三）、行政總裁應家柏（後排左二）見證。（馬會提供圖片）

馬會主席廖長江表示，青年發展是馬會長期關注的重點工作，馬會與公署多年來在此領域緊密合作，奠定了堅實基礎。他表示，未來三年雙方將深化協作，助力香港青年深入認識國家外交事業；馬會亦將繼續透過體育、文化藝術、公益慈善和區域融合等多維度工作，積極貢獻國家及大灣區發展，並憑藉我們獨特的國際網絡和專業經驗，致力鞏固香港作為連接內地與世界的「超級聯繫人」角色。

馬會主席廖長江（左）與外交部駐港特派員公署特派員崔建春（右）會面交流。（馬會提供圖片）

馬會自2009年起持續支持公署舉辦「香港盃外交知識競賽」，資助優勝學生前往內地城市參訪，親身體驗國家發展，2025年吸引全港近8萬名中小學生參與，參加人數創歷年新高。馬會今年進一步加大支持力度，將合作延伸至「香港大學生外交夏令營」，資助香港大學生前往內地及「一帶一路」沿線國家進行研習交流，拓寬國際視野。