宏福苑火災｜撐原址重建災民質疑要10年太長　促收購清拆同步進行

政府日前就大埔宏福苑的重置方案，向居民發問卷收集意見。《香港01》過去兩日（12日及13日）再度根據問卷內容，向7名災民了解他們的意向，當中有4人希望原址重建，另外3人則傾向選擇政府購買業權或「樓換樓」。有支持原址重建的居民認為，只有原址重建才能確保單位呎數、周邊配套及環境與原有單位相若，並指政府提出需時10年不合理，建議收購及清拆同步進行。



有居民在電台稱，宏福苑有其難以取代的地段價值，所以支持原址重建。（資料圖片／夏家朗攝）

20%戶數居民聯署支持原址重建

日前有支持原址重建的居民聯署並向政府去信表達訴求，截至1月9日，支持「原拆原建」的聯署人數已超過 815人，涉及至少400戶，佔總數1,984戶中近20%。有居民昨日在電台稱，宏福苑有其難以取代的地段價值，所以支持原址重建，「你去到出面點都唔會搵到（同樣屋苑）」，指最大價值在於地段、景觀、交通及樓面面積等，同時更承載幾代人的情懷。

宏仁閣一名業主江先生同樣希望原址重建，同時政府與私人發展商合作建屋，以加快興速度。

有居民指，宏福苑安置方案要考慮學童讀書需要及長者覆診就醫問題。（黃學潤攝）

宏泰閣居民：政府收購價不合理 難以原區買呎數相若單位

另一名不願具名、希望原址重建的宏泰閣居民表示，政府在處理業主住戶的長遠住宿安排時，應考慮速度要快，照顧到全體大埔宏福苑業主，以及「大埔宏福苑支援基金」的承擔能力（結餘）和使用。他又提到，安置方案要考慮學童讀書需要及長者覆診就醫問題。

他不會選擇政府購買業權，因政府提出的收購價不合理，居民難以在大埔區購買呎數相若的居屋單位。同時，「大埔宏福苑支援基金」的捐款應用作災民重建家園，而非供政府收購業權之用。

換樓單位呎數環境 需與宏福苑相若

至於「樓換樓」，他指就算政府可提供價錢相若的綠置居或新居屋發展項目單位，除非單位呎數、周邊配套及環境，與宏福苑的相若，否則不予考慮。他傾向重建，首選是宏福苑原址重建，次選廣福公園，取回相若呎數單位，其他選項均不作考慮。他另提出，政府不可忘記兩年租金津貼完結後，直至重建完成之間，中至長期對災民安置之安排及承諾。

財政司副司長黃偉綸（左二）1月12日聯同副房屋局長何永賢（左一）、政務司長卓永興（左三）和民青局副局長梁宏正（右一）與工聯會立法會議員及區議員會面。（黃偉綸 Facebook）

黃偉綸：以最快、最實際、最大限度符合各方利益解決方法

宏福苑大火後，政府於1月9日以問卷方式諮詢居民安置意願，其中一個選項為原址重建。但財政司副司長黃偉綸隨即在翌日（10日）開腔指，原址重建不太實際，會考慮改建社區設施，引起居民及公眾議論。

及至昨日（12日）黃偉綸在社交媒體發文指，「應急住宿安排工作組」會全面考慮各項因素，以情、理、法處理長遠安置方案。政府正透過「一戶一社工」收集受影響業主就長遠安置不同選項的初步意願，過程中會提供客觀事實，例如不同選項所需的時間、考慮因素等，供業主考慮及思量。他又指，政府會積極尋求「最快、最實際、最大限度符合各方利益」的解決方法，實事求是，協助受影響的家庭重建家園。