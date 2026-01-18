田北辰退休與妻遊哈爾濱　籲香港景點借鏡免費派飲品｜政壇諸事町

實政圓桌召集人田北辰棄選立法會，交棒予徒弟莊豪鋒後，開啟「退休還債之旅」，享受人生。近日，他與太太去黑龍江省哈爾濱感受冰天雪地，前後去了東北虎林園、中國雪鄉和侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館等。田北辰在中國雪鄉外的愛心驛站開心留影，受驛站免費提供豆漿、薑茶所啟發，他希望香港可以學習，在空曠景點或者行山熱點，免費派發飲品或小食。



連任13年立法會議員的田北辰，退休後同太太到哈爾濱旅行。（田北辰Facebook）

田北辰親上陣餵東北虎

哈爾濱零下21度，田北辰形容「真係精神為之一振」。落地第二日，屬虎的田北辰攜太太去東北虎林園，親上陣餵東北虎；亦去參觀冰雕，在配字「幸福」、「快樂」的馬冰雕前開心留影。

籲香港景點借鏡免費派飲品

兩人行程還包括中國雪鄉，在田北辰興奮打卡的園區有一個愛心驛站：「免費提供熱辣辣嘅豆漿同薑茶，仲要冇人排隊！」他說香港作為一個旅遊之都，「係咪都可以都參考下呢？」他希望香港也可在空曠景點或者行山熱點，免費派發免費飲品或小食。

參觀七三一部隊罪證陳列館 嘆心情沉重

行程也不全然輕鬆，田北辰夫婦還參觀了侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館。他形容自己心情沉重，因哈爾濱經歷過好多苦難，「每一件展品、每一段記錄，都無聲控訴住當年慘痛歷史」，感慨要更加要珍惜每一段珍貴時光。他又希望大家在努力拼搏的同時，可以去不同地方體驗，「我每次都會發掘到唔同新事物、新角度！」