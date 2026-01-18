天主教香港教區80周年　李家超：相信會繼續發揮正能量　促進和諧

天主教香港教區成立80周年，今天（18日）舉行「愛‧傳希望」祝福香港音樂祈禱會。行政長官李家超致辭時表示，當前香港正站在邁向「由治及興」的關鍵節點，需要匯聚社會各界力量，攜手把握機遇應對挑戰。他稱「相信教區將會繼續發揮正能量」，與政府和市民同心協力，促進社會和諧共融。李家超讚揚教區一直透過教育、醫療和社會服務，為無數市民的家庭和人生帶來希望和鼓勵。



1月18日，天主教香港教區成立80周年，行政長官李家超出席活動。（政府新聞處）

形容多年來教區與香港並肩前行

李家超表示，多年來教區和香港社會風雨同路，並肩前行。他讚揚天主教香港教區作為全港最大的辦學團體，為香港培育一代又一代的德才兼備社會棟樑；教區設立的醫院和診所，以專業仁心照顧病人，守護市民健康。

我相信，教區將會繼續發揮正能量，與政府和廣大市民同心協力，促進社會和諧共融。 李家超

他續形容在社會不同角落，教會持續開展各類社會服務，關懷弱勢、扶助貧困、照顧長者、支援家庭，跨越宗教、種族和社會階級的界限，實踐愛人如己的教導，體現包容共濟的香港精神。