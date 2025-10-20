飲用水風波｜許正宇：涉人為疏忽　紀律調查涉十多名前線及中高層

財庫局局長許正宇今午（20日）就政府採購「冒牌」飲用水事件會見傳媒，公布檢討政府採購機制專責小組提出六項先行措施，並公開審計署就審查採購樽裝飲用水招標過程所提交的管理建議書，指出事件涉及人為疏忽，已邀請首長級甲一級政務官劉焱就此事進行紀律調查，受查人士涉及10多名物流署及庫務科人員，將釐清他們在事件中的責任輕重，有否違反部門規定、或有否不當行為等，調查重點亦包括工作表現是否與職級不相稱。



至於調查目標是否包括正展開退休前休假的政府物流署署長陳嘉信？許正宇強調，調查包括有前線及中高層，「唔好理佢係退休定未退休，或者是否在職都好，成個調查都會包括」。



為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被政府政府叫停合約。（廖雁雄攝）

就政府早前採購內地「冒牌」樽裝飲用水風波，財經事務及庫務局局長許正宇今日下午(20日)會見傳媒，公布檢討政府採購機制專責小組提出的先行措施。他指經專責小組檢討後，分別提出六項措施，圍繞三大主題，包括改革制度，加強部門訊息互通、重塑工作文化。

許正宇：過往有內部審計專隊作第三方盡職審查

許正宇指出，審視機制涉及個別公司欺詐行為、是有個別職員洞察力未適合現時的商業社會，必須要從根本重塑工作文化、提升職員審查能力，政府如何做好把關者的角色。

許正宇表示，已發指引給採購人員，但指引目的不是要採購人員機械式去搜查，而是讓他們在各個採購的時候，察覺有效的潛在問題。他指過往有內部審計專隊，為提升各警覺性，擴大專隊的職能，作為第三方加強各部門的盡職審查，在適時的時候上報。

在招標過程中，適當的法律依據，理順同事盡職審查的工作，物流署修訂招標和合約的標準條款、規定投標者需要向第三方核實所提交的資料真確性，以及容許政府審核標書過程以及合約期間進行實地等，阻截不實的標書。

物流署將本月中增建電子資料庫 政府部門共享資訊助評標參考

至於加強訊息互通方面，將加強電子資料庫的共享資訊。他指作為政府採購部門，需要根據這個資料去做才舊工作，接觸承辦商有時不同，標書的設定都有參與這些不同以及差異，將這些資訊包括將承辦商出現過一些異常等情況，加強在內部互通。

他指，物流署在10月中外部資料庫建立電子資料庫，只限在政府部門使用。透過共享資訊評標的時候有重要的參考，同時更加有效及早識別高風險的投標者。

許正宇指，在現今的社會實在需要多啲疑心多一份小心以及要更加傷心，認為這些工作需要重塑工作文化去進行，在加強人員培訓何防範詐騙方面都落了不少功夫。自己發生之後部門同事對這些防範不足，以邀請警務處講解有關講座。

許續指，培養同事主人翁的意識重塑工作文化、並且將這種意識植入工作中保障公眾利益。

他又指，物流署於9月舉行兩場員工的交流會，細心採納同事意見以及照顧他們的關注以及憂慮，透過雙向的溝通培養同事當家的意識有擔當以及作主。他認為這些措施有助公眾理解政府落實的決心。

審計署建議報告指事件涉人為疏忽 交資深常務秘書長主責紀律調查

許正宇表示，會詳細研究審計署提出的審計結果及方案。他指出，若調查發現有人為因素必須會追查，下一步將會有紀律調查，包括是否有構成不當的行為或者工作表現未能達到職級或者經驗應用的標準而需要透過管理措施處理。

他指事件涉及物流署高層的職員，因此邀請了資深常務秘書長負責有關工作。

常務秘書長：紀律調查涉10多人有否行為不當 目標今年底完成

資深常務秘書長劉焱表示，有必要進行紀律調查，焦點在於釐清攝氏人員在事件當中的責任輕重、例如行事過程中違反了政府或者部門內部一些規定，例如不當行為需要作出紀律跟進。

她指，這個調查主要找出涉事人員所扮演的角色以及責任，包括在合約過程發現問題時候有否妥善處理等，目標在今年年底完成有關調查。

物流署長陳嘉信都受查？許正宇：唔理退休定未退休 成個調查都包括

許正宇表示，事件明顯反映盡職審查的重視不足。至於核心內容是如何提升同事對盡職審查的能力以及關注度以及具體如何運作。他期望，政府內部職員可以有指引跟隨如何處理相關問題。有關今次調查工作範圍，今次管理建議書上有不少具體事務涉及個別層面，有前線、高層中層的，「唔好理佢係退休定未退休，或者是否在職都好，成個調查都會包括」。

許正宇表示，如有承辦商未能履行合約也會即時終止，也賦予了政府較大的權力，並且有獨力做好把關的工作；至於如何使用這些權的，都要部門職員「有權用、敢用」，他認為這些有助重塑工作文化。

許正宇強調，調查有關紀律方面調查，是否有員工工作表現與職級不相稱問題。至於刑事方面，他強調執法部門已介入，強調「現階段不是我哋調查的一部份」，重要在於紀律以及管理調查的重點。

被將問到會否有紀律處分？許正宇指，在8月中的時候已承諾會先公布有關措施以及安排，而同一時間飲用水的事件是一個好契機，讓整全看清事實，未來將有具體要求、科技運用，整體提升採購工作。

常務秘書長劉燚補充，如果有發現其他違法的情況會再作出跟進。

許正宇續指為何聚焦在盡職審查，是因為見到今次事件中洞察及察覺盡職審查有疏漏。同時期望更加賦權把關同事在把關時可有權審查。

8月時為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被政府政府叫停合約。圖中地點為立法會大樓。（資料相片/廖雁雄攝）

政府物流署於今年6月，向「鑫鼎鑫商貿有限公司」批出向港島和部份離島的政府辦公室供應樽裝飲用水的合約，為期36個月、價值5,294萬元，涉及188萬桶18.9升的內地品牌「鑫樂觀音山」桶裝純淨水。

至8月時，樂百氏接受傳媒訪問時指已致函物流署，稱未曾提供或授權任何人提供飲用水予特區政府，與中標公司沒有任何業務來往；物流署其後終止與「鑫鼎鑫」的合約。 財庫局就事件採取三重行動，包括主動邀請審計署審查今次採購和招標過程。

東莞觀音山礦泉水廠。 （資料圖片）

8月21日，政府採購機制專責小組首次會議後，政府物流服務署署長陳嘉信、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華見記者。（資料相片/夏家朗攝）