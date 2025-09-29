冒牌飲用水風波｜數字辦修改入標指引須交經銷商證明書　禁止水貨

物流署早前捲入飲用水風波，引發社會對政府採購流程的關注。近日，有向政府供應資訊科技產品的供應商稱收到當局通告，要求投標者入標時提交授權經銷商證明書，以證明科技產品並非平行進口，即俗稱「水貨」，涵蓋網絡設備、伺服器系統及微型電腦設備產品。



數字政策辦公室回覆《香港01》表示，一直以來均不接受任何已使用、翻新或平行進口的產品或設備，為加強各政府部門執行規定，於本年8月修訂相關採購邀請書樣本，指示部門在適用情況下，可要求投標供應商提交授權分銷證證明，以證明產品屬正貨，會持續監察現行制度及優化政府採購資訊科技產品程序的整體策略。



7.1.3處列明，投標者需提供如授權經銷商證明書，以證明科技產品並非平行進口。（受訪者提供文件）

鑫鼎鑫商貿有限公司為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水，被政府指未能信納可繼續履行合約，早前被即時停用並報警。（資料圖片／廖雁雄攝）

+ 1

提交授權經銷商證明書證明科技產品非「水貨」

政府物流服務署早前捲入飲用水風波，成功中標的供應商「鑫鼎鑫」提供冒牌樽裝飲用水，事件引起社會一片譁然，關注政府的採購標準。

近日，有「向政府供應資訊科技產品的供應商名單(GITP) 」供應商向《香港01》稱，在本年8月21日收到當局發出向他們發出的的通告，進一步加強對投標者背景的審查，要求投標者提交文件，例如授權經銷商證明書，以證明科技產品並非平行進口，即俗稱水貨。

數字政策辦公室GITP計劃標準報價條款文件截圖。

翻看數字政策辦公室的網站，在GITP計劃說明的部分，一份最後更新日期為本年6月1日的文件所見，條款列明不接受平行進口貨品，但未見列明需投標者提交如授權經銷商證明書等的文件作證明。

GITP由數字辦管理，為各政府部門提供經審核合資格的資訊科技供應商名單。GITP涵蓋網絡設備、伺服器系統及微型電腦設備，方便政府部門更高效地採購IT產品。

本年8月修訂採購邀請書樣本 確保採購產品質量

數字辦回覆指，自2023年10月GITP實施以來，政府在有關報價條款中已明確規定，不接受任何已使用、翻新或平行進口的產品或設備，以保障採購設備質素和安全，防止不合格商品進入供應鏈。

數字辦表示，為加強各政府部門執行上述規定，於2025年8月修訂GITP採購邀請書樣本，指示部門在適用情況下可明確要求投標供應商提交授權分銷證明，證明所供產品為正貨，非仿冒、翻新或水貨。為確保政府採購的產品質量，數字辦會持續監察現行制度及優化政府採購資訊科技產品程序的整體策略。