報道政府換局長　曾國衞何永賢短期內離任　政府：不回應揣測報道

特首李家超任期餘下不足一年半之際，《明報》今日（22日）報道，政府短期內將有高層人事變動，至少涉及兩名局長，與大埔居屋宏福苑大火有關，當中包括房屋局長何永賢，另涉及聘請駐天津主任鄭震生的政制及內地事務局長曾國衞也會離任。政府發言人則表示，不回應揣測性的報道。



立法會1月14日討論有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案，房屋局局長何永賢指，房委會會考慮以特設銷售形式，在居屋2025或綠置居2026中，預留部分單位讓受影響業主選購。（鄭子峰攝）

前年換「雙雄」前曾流傳數個月

《明報》以《消息：曾國衞何永賢短期內離任》為題報道。政府對上一次高層人事變動在2024年12月5日，時任運輸及物流局長林世雄、文化體育及旅遊局長楊潤雄被免職，分别由時任運物局常任秘書長陳美寶、時任房屋局常任秘書長羅淑佩接任，該次換「雙雄」前，已在政界流傳多個月。

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



+ 1

何永賢轄房屋局獨立審查組 負責監管居屋維修

大埔居屋宏福苑大火，涉及四名局長的範籌，除了最多出來解說的發展局局長甯漢豪、下轄消防處的保安局局長鄧炳強、執行《建築物管理條例》監管大廈業主立案法團的民政及青年事務局局長麥美娟，尚有房屋局局長何永賢。

隸屬房屋局常任秘書長辦公室、即房屋署署長的獨立審查組，正正負責監管居屋維修，而外間一直都入了發展局的屋宇署數，何永賢在大火後一直未有出來解說，據悉，她原本在早前上電視節目講解安置居民措施，臨時被叫停。

政界近期流傳春節前後、不遲於兩會前換局長

在大埔宏福苑大火後，官場及政界一直有傳言將有局長問責下台。特首李家超亦稱「任何人如需負上責任，無論是政府或非政府人員，無論是基層抑或高層，都會公平地按事實追責懲處。」但因政府已委任「獨立委員會」調查事件，政界一度估計，問責至少要待調查有結果之後，即起碼今年10月。

不過政界近期流傳，在春節前後、不遲於兩會前，港府會有人事變動，更換數名局長，何永賢及甯漢豪屬「高危」，另傳尚有一名男局長列入名單，但不是政制及內地事務局長曾國衞，反而他負責去年12月的立法會選舉，以超越上屆的31.9%投票率獲得國務院港澳辦大力讚賞。