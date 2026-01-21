宏福苑火災｜獨立委員會指示會議明起開放預約旁聽 名額先到先得
撰文：吳美松
出版：更新：
大埔宏福苑火災成立的獨立委員會將於下月5日上午10時，在中環愛丁堡廣場3號展城館3樓多用途廳進行指示會議。獨立委員會今日（21日）公布，公眾人士可於明日（22日）上午10時至周日（25日）上午10時期間，透過網上預約登記出席旁聽。
公眾人士旁聽名額約為400個
獨立委員會表示，指示會議將於2月5日上午10時，在中環愛丁堡廣場3號展城館3樓多用途廳進行，委員會主席陸啟康法官會就日後的聽證會給予指示，不會涉及證供的陳述及盤問證人。
指示會議將開放予公眾人士旁聽，會議過程會分別在設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區同步轉播，部份公眾人士會獲安排使用該兩個轉播區旁聽。公眾人士旁聽名額共約為400個，傳媒則另行安排。
成功登記人士 下月3日或之前將獲發通知
委員會指，有意旁聽指示會議者須於明日（22日）上午10時，至25日上午10時期間，預先透過網上預約遞交登記表格。委員會秘書處會根據系統接收登記表格的時間紀錄，按先到先得的原則分配名額。
成功登記人士將於2月3日或之前，收到由委員會秘書處發出的「確認成功登記通知」：電話短訊通知將以「#IC-hearing」為發送人名稱；如登記時同時提供電郵地址，電郵通知將由hearing@ic-wangfukcourtfire.gov.hk發出。如未於該日期前收到通知，則表示登記不成功。每人只限登記一次，重複登記將不獲受理。
宏福苑火災｜獨立委員會2.5就聽證會給予指示 開放400名公眾旁聽宏福苑大火｜陳健波投入獨立委員會工作 李家超批准暫停三公職宏福苑大火｜獨立委員會到場視察 了解消防裝置、工程物料等大埔火災｜獨立委員會召開首次會議開展工作 目標9個月內交報告宏福苑火災｜政務司司長指示所有政府部門 須配合獨立委員會工作宏福苑火災｜獨立委員會本月下旬運作 宏福苑援助基金增至36億宏福苑火災｜任獨立委員會主席 陸啟康感驚嚇 料調查非一帆風順宏福苑大火｜陸啟康：獨立委員會調查方式「創新」 將設公開研訊宏福苑大火｜陸啟康任獨立委員會主席 可要求獲賦予「調查權力」