宏福苑火災｜獨立委員會指示會議明起開放預約旁聽　名額先到先得

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會將於下月5日上午10時，在中環愛丁堡廣場3號展城館3樓多用途廳進行指示會議。獨立委員會今日（21日）公布，公眾人士可於明日（22日）上午10時至周日（25日）上午10時期間，透過網上預約登記出席旁聽。



就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會主席陸啟康（前排中），與委員陳健波（前排左）和歐陽伯權（前排右）今日到宏福苑視察，並聽取人員講解。（政府新聞處）

公眾人士旁聽名額約為400個

獨立委員會表示，指示會議將於2月5日上午10時，在中環愛丁堡廣場3號展城館3樓多用途廳進行，委員會主席陸啟康法官會就日後的聽證會給予指示，不會涉及證供的陳述及盤問證人。

指示會議將開放予公眾人士旁聽，會議過程會分別在設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區同步轉播，部份公眾人士會獲安排使用該兩個轉播區旁聽。公眾人士旁聽名額共約為400個，傳媒則另行安排。

2025年12月3日，大埔宏福苑五級大火後，大廈燒剩的棚架和棚網。（資料圖片/陳葦慈攝）

成功登記人士 下月3日或之前將獲發通知

委員會指，有意旁聽指示會議者須於明日（22日）上午10時，至25日上午10時期間，預先透過網上預約遞交登記表格。委員會秘書處會根據系統接收登記表格的時間紀錄，按先到先得的原則分配名額。

成功登記人士將於2月3日或之前，收到由委員會秘書處發出的「確認成功登記通知」：電話短訊通知將以「#IC-hearing」為發送人名稱；如登記時同時提供電郵地址，電郵通知將由hearing@ic-wangfukcourtfire.gov.hk發出。如未於該日期前收到通知，則表示登記不成功。每人只限登記一次，重複登記將不獲受理。