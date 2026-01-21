宏福苑大火｜民建聯倡發展智慧消防　利用無人機等優化防災及善後

早前民建聯就大埔宏福苑火災的善後工作，向政府提出跟進方案，其中包括應用科技的綜合建議，倡議政府應重視透過智慧科技優化消防安全。民建聯副主席、立法會議員、大灣區低空經濟聯盟創會會長葛珮帆，周二（20日）聯同資訊科技界專家召開新聞發佈會，就有關「智慧消防、科技賦能、精準支援」的3項重點建議進行簡介。



圖為2026年1月20日，葛珮帆聯同多名資訊科技界專家建議政府善用科技，協助處理宏福苑火災善後工作，以及引入無人機等科技協助防災。 （主辦方提供圖片）

安裝安裝聯網傳感器 打造智慧消防屋苑

葛珮帆表示，民建聯向政府倡議的應用科技協助救災綜合建議，包括打造「事前預警+事中控制+事後評估」全週期智慧消防屋苑，包括安裝聯網傳感器（煙霧、溫度、電氣線路等），異常情況時即時推送警報至管理處和住戶手機應用程式（App）；及以智能自動滅火，增設氣體或細水霧滅火裝置，並探索煙灶聯動等廚房安全等。

民建聯亦建議利用無人機科技支援消防救援，包括在火災發生初期，利用無人機實時將火場影像和數據，傳送到指揮中心和消防人員的手機 App，為決策提供依據；針對高層建築火災傳統雲梯難以到達的問題，利用無人機進行物資運送（如小型滅火器、應急物資）、協助定位被困人員或協助滅火等。

倡利用用地理區塊鏈科技 建立物業大維修資訊平台防造假

此外，民建聯提倡利用空間數據共享平台（CSDI）建立可視化三維地圖模型及數據庫，協助模擬重演火災事故，以進行深度調查與檢討。

同時，民建聯建議善用地理區塊鏈（GeoBlockchain）科技，建立物業大維修全流程資訊管理平台，以區塊鏈技術協助監察使用的建築物料是否合乎標準和追蹤其採購來源、記錄與樓宇大維修項目相關資料等，實現不可篡改的全鏈透明追蹤，從而有效降低人為造假風險並提升行業質素。

圖為2026年1月20日，中國移動 DICT中心方案總監馬鵬飛及技術專家許鏡輝出席記者會。（主辦方提供圖片）

火警偵測系統結合物聯網 造價較低且操作簡單

與會的中國移動DICT中心方案總監馬鵬飛及技術專家許鏡輝提到，中國移動與消防處簽署了合作備忘錄，正在各區的10棟不高於6層的樓宇測試「香港物聯網火警偵測系統的先導計劃技術方案」，結合物聯網的火警偵測系統將運用更多的科技，例如通過多感測器探測器及網關進行監測，並會自動發出警報。這項方案的設備體積較小、工程時間更短、造價更便宜、操作簡單且可被實時監控，相較手控火警警報系統及喉轆系統更具成本效益。