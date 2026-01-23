港府強烈反對歐洲議會的所謂決議　促停藉黎智英案抹黑《國安法》

港府周四（22日）強烈反對歐洲議會通過涉及香港的所謂決議，並就歐洲議會對香港作出無理指控，以及藉黎智英案抹黑《香港國安法》及《維護國家安全條例》，予以強烈譴責，以正視聽。



黎智英。(資料圖片／路透社)

斥歐洲議會雙重標準不顧廉恥 險惡用心昭然若揭

特區政府發言人指出，歐洲議會以偏概全、譁眾取寵，對《香港國安法》的重大歷史意義及其對香港特區帶來的積極影響視若無睹，反而扭曲事實、抹黑香港特區和《香港國安法》及特區其他維護國家安全相關法律，但對其他國家政府對危害國家安全的活動嚴厲執法，卻不曾置喙，這全然是卑劣政治操作，必須嚴厲直斥其非，並讓世人看清歐洲議會不顧廉恥的「雙重標準」。

此外，歐洲議會沒有尊重特區法庭基於事實和證據就「黎智英案」所作的獨立審判、拒絕正視裁決理由羅列的各項證據、拒絕理解法庭的考慮和裁決理由，就肆意發動攻擊，污衊和攻擊特區政府，完全歪曲事實、顛倒是非，其險惡用心昭然若揭。

發言人強調， 法庭就「黎智英案」頒下的裁決理由長達855頁，完全公開供公眾查閱，鉅細無遺地說明法庭對相關法律原則和證據的分析，以及裁定黎智英和三間被告公司有罪的理由。法庭的定罪裁決有理有節，充分展現法庭嚴格依照法律和證據作出裁決，不受任何干涉，更絕無任何政治考慮。

圖為2025年3月13日，位於法國斯特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲議會大樓。（GettyImages）

強烈呼籲及早認清事實、回頭是岸

發言人也重申，「黎智英案」與新聞自由完全無關，各被告多年來是利用新聞報道為幌子，行禍國害港之實。黎智英根本就是一系列反中亂港事件的背後推手，是切切實實外部反華勢力的代理人。

此外，懲教署在處理黎智英的羈押安排時，跟其他在囚人士一視同仁，署方一直致力為其提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括提供合適和及時的醫療支援。

發言人指出，任何借「黎智英案」炒作詆譭香港特區法治和人權狀況的人，都是歪曲事實、毫無誠信之徒。特區政府強烈呼籲歐洲議會及早認清事實，回頭是岸。