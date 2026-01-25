強制巴士戴安全帶｜梁振英：我在外地乘車都自覺戴 不是為了政府
撰文：文維廣

巴士強制佩戴安全帶的新法例今日（25日）生效，若座位有安全帶，乘客不佩戴即屬違法，可罰款5000元及監禁三個月。面對坊間質疑相關舉措，全國政協副主席、前行政長官梁振英說，巴士乘客戴安全帶是為自身安全，他在外地乘車都會自覺戴上，又稱有朋友在車禍中被安全帶「救了一命」。
稱自覺戴安全帶
巴士強制佩戴安全帶的新法例生效首日，梁振英在社交平台呼籲市民要有安全意識，稱巴士乘客戴安全帶不是為了政府或巴士公司，而是為自己安全。他自述在外地乘車，即使當地沒有戴安全帶的規定，也會自覺戴上。
我認識的朋友當中，有司機有乘客，都是在車禍中被安全帶救了一命。
陳美寶：不是為了懲罰乘客
運輸及物流局局長陳美寶表示，強制乘客佩戴安全帶是為了保障安全，參考了外地，以及2018年大埔公路翻九巴交通意外的調查委員會，也作出相關建議，強調「我們推出這個政策，不是為了懲罰乘客」。
陳美寶表示，新規推行初期以教育和宣傳為主，在執法時一定確保情理法兼備，希望人性化。
警方：繼續以宣傳教育為主
警方今晨則於多區大型交通交匯處及旅客乘車熱點加強宣傳，期間向司機及包括旅客在內的乘客派發海報、傳單及椅背貼等宣傳刊物，提醒相關法例要求。
警方表示，如需執法時，將會採取法理情兼備的方針，因應實際情況及考慮相關人士提出的辯解，再決定是否作出檢控。法例生效初期，警方會繼續以宣傳教育為主，聯同運輸署、道路安全議會及相關持份者持續宣傳及教育，讓市民養成自覺佩戴安全帶的習慣和安全意識。
