攜兩袋加腳架搭巴士　女生扣安全帶呻：論盡搞唔掂　網民：企好過

安全帶新修訂條例今日（1月25日）起生效，香港巴士等所有公共交通工具和商用車座位如果已安裝安全帶，乘客必須佩戴。在法例生效前，有女生拿着1個手袋、1個紙袋及1個腳架乘搭巴士，佩戴安全帶時略顯「論盡」及手忙腳亂，她於網上發文分享佩戴時的影片，大呻「真係搞唔掂」。



網民無奈說，「如果拎住咁多嘢坐出面，入面條友要落車」、「之後下1個站又有人上車要坐入面，成程車就係咁又扣又除」、「仲有啲安全帶緊到好誇張，比一般私家車的難扣得多」，甚至有網民指出「企喺度好過」、「唔再搭巴士，完！」。



安全帶新修訂條例1月25日起生效，香港巴士等所有公共交通工具和商用車座位如果已安裝安全帶，乘客必須佩戴。（Threads@paperhillhill）

該女生1月24日於Threads發文表示，「安全帶實測！真係搞唔掂，1個手袋、1個紙袋、1條腳架，坐出面都已經咁論盡，坐裏面真係唔（知）點扣」。

拿兩袋加腳架搭巴士 女生扣安全帶呻「論盡」

影片見到，她將手袋及紙袋放在大腿上，然後將腳架放在雙腿之間夾着，其間紙袋跌向右邊乘客，隨後左手拉安全帶時略顯吃力。

女生提醒網民，法例生效後要記得佩戴安全帶，「要睇埋陰濕細則呀，唔好無啦啦俾人罰錢」。

女生拿着1個手袋、1個紙袋及1個腳架乘搭巴士。（Threads@paperhillhill）

女生將腳架放在雙腿之間夾着，其間紙袋跌向右邊乘客。（Threads@paperhillhill）

女生佩戴安全帶時略顯「論盡」及手忙腳亂。（Threads@paperhillhill）

女生直言，「坐出面都已經咁論盡，坐裏面真係唔（知）點扣」。（Threads@paperhillhill）

網民憂：坐出面成程車要又扣又除

網民留言表示，「我今日只係有個crossbody bag（斜揹袋），因個袋比較大件，試吓拉條安全帶都好麻煩，都要坐側少少才搵到條帶，初時又拉唔到條帶，到拉到條帶又唔記得自己有個袋未除」、「想舉手問問扣住安全帶咁緊，如果突然個肚要急尿急屎咁點，真係驚瀨喺車喎」、「落車都未扣到啊」、「小巴嗰條單點式易扣啲」。

女生回覆網民留言說，「真係扣唔到，我袋嘢已經跌咗3次，再拉條帶分分鐘俾隔籬嗰個打」、「啲男士着件褸+1個背囊已經逼到郁唔到」，又認為安全帶勒着身體會造成不適，「真心，唔好食太飽，唔屙都嘔」。

（Threads@paperhillhill）