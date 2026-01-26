支聯會案｜鄒幸彤申台教授報告作專家證供被拒　控方讀開案陳詞

已解散的支聯會及其前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤，被控煽動顛覆國家政權罪，案件今（26日）在西九龍法院續審。鄒幸彤上周有意以一名台灣教授的報告為辯方證據，涉及定義民主、一黨專政等字眼，被控方反對。法官李運騰今指，法庭不接納控方指何的意見偏頗，但基於其專家報告與本案議題無關，遂駁回申請。控方將讀出開案陳詞。



3名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在港煽動他人組織、策劃、實施或參與，以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

前支聯會副主席鄒幸彤申請把台灣一名教授的報告呈堂作專家證據，法官以與案無關為由拒絕。（資料圖片）

控方質疑專家報告偏頗

鄒上周申請向法庭引用台灣大學社會系教授何明修的報告作為辯方證據，控方則以證據無關本案議題、質疑專家資歷及報告偏頗為由拒絕。

官認為報告與案無關拒絕

法官李運騰今裁決指，考慮控辯雙方陳詞後，認同控方指相關證據無關本案議題，法庭雖尊重何的學歷，但其證據與本案議題無關，因而駁回鄒的申請，並提到法庭並非因為何的報告偏頗或不公正而駁回。

案件編號：HCCC155/2022