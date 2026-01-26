夏寶龍對立法會議員提5要求　敢擔當重操守：市民在看中央也在看

全國港澳研究會今天（26日）在北京舉辦研討會，主題為「深入貫徹落實行政主導 促進特別行政區良政善治」。夏寶龍對新一屆立法會議員提出五點要求，包括要非常注意個人操守，行事以公心為先，維護好立法會聲譽。據悉，他指議員的表現「廣大市民在看，特別行政區政府在看，中央也在看」。



夏寶龍又要求議員在重大原則問題上立場堅定，「敢於鬥爭、善於鬥爭」。據了解，他在會上表示關注議員「敢不敢攻美」、與外部勢力及反動亂港分子「進行堅決的鬥爭」。



夏寶龍對新一屆立法會議員提出五點要求，包括要非常注意個人操守，行事以公心為先，維護好立法會聲譽。（資料圖片/鄭子峰攝）

1月26日，全國港澳研究會在北京舉辦研討會，主題為「深入貫徹落實行政主導 促進特別行政區良政善治」，香港政府總部視像直播。（何夏怡攝）

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍。

夏寶龍：立法會要做到監督政府不越位

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室發布夏寶龍的演辭內容，寄語新一屆立法會自覺維護行政主導，全力支持行政長官和政府依法施政。在政府箇大施政策上，他認為「立法會不能光口頭上喊支持」，更要有實際行動，多出主意、想辦法、提對策，令政策更易落地見效。

立法會要做到支持政府不缺位、監督政府不越位，形成擔當有為、高效務實的新風尚，與特別行政區政府一起探索出一條資本主義制度下行政與立法良性互動的路子。 中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍

港澳辦主任夏寶龍。（港澳辦片段截圖）

提出五點要求 據悉夏稱「關注着你們敢不敢攻美」

夏寶龍在致辭中對立法會提出「五要」，以厚植家國情懷為首，要求議員把忠於國家、政府及基本法體現到具體工作中。第二是要敢於擔當作為，不要在改革發展中當「局外人」。

在重大原則問題上，要立場堅定，敢於鬥爭、善於鬥爭，旗幟鮮明同反中亂港亂澳分子和美西方外部勢力作堅決鬥爭。 中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍

有與會者於會後引述夏寶龍稱，關注議員「敢不敢攻美」，並與西方外部勢力、反動亂港、反中亂澳分子堅決鬥爭。

夏寶龍對新一屆立法會議員提出五點要求；圖為2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（資料圖片/廖雁雄攝）

籲議員多「落區」、「落界」 做到「民有所呼、我有所應」

第三點是要熱心服務市民，多「落區」、「落界」傾聽基層市民和業界聲音，做到「民有所呼、我有所應」。第四是要積極參與立法會各項工作，無論是新任還是連任的議員，都要有解決難題的能力。

第五點則要求議員樹立良好形象、非常注意個人操守、遵守議員守則、謹言慎行，「行事以公心為先，維護好立法會的聲譽」。據悉，夏寶龍在會上表示關注議員能否在個人操守方面為市民樹立榜樣。

你們的表現廣大市民在看，特別行政區政府在看，中央也在看，希望你們慎終如始，中途不要有人掉隊。 中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍