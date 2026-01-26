夏寶龍兩度提特首是治港第一責任人　李家超：會積極打破利益藩籬

全國港澳研究會今天（26日）在北京舉辦研討會，主題為「深入貫徹落實行政主導 促進特別行政區良政善治」，香港分場在政總舉辦。港澳辦主任夏寶龍在會上兩次提及行政長官是擔負起治理香港的第一責任人。



有份出席的行政長官李家超分享感想，稱行政主導是彰顯「一國兩制」制度優勢的好制度，政府必然把行政主導融入落實到特區治理的各個環節，並持續提高治理效能，落實部門首長責任制。他強調，會積極破解累積多年的老大難問題，把有為政府同高效市場更好結合，打破利益固化藩籬，進一步深化改革。



李家超強調，行政主導是彰顯「一國兩制」制度優勢的好制度。（資料圖片／廖雁雄攝）

稱行政主導彰顯一國兩制優勢 是《基本法》設計的體制

李家超在社交平台分享參加研討會的體會。他指，行政主導是《基本法》設計的特區政治體制，具有政治法律基礎，不僅是「一國兩制」實踐的必然要求，更是實現特區高效治理、保障市民福祉的關鍵所在。

他認為實踐證明，行政主導是彰顯「一國兩制」制度優勢的好制度。他指行政主導有效維護國家主權、安全、發展利益，確保特區長期繁榮穩定等，為「一國兩制」實踐行穩致遠提供了有力支撐。

李家超稱特區政府必然擔當作為，把行政主導融入落實到特區治理的各個環節。（資料圖片／鄭子峰攝）

稱會積極打破利益固化藩籬 進一步深化改革

李家超形容，特區政府會加強香港當家人意識，切實擔負起治理香港第一責任人的責任；香港各界亦要自覺鞏固和完善行政主導。他指特區政府必然擔當作為，把行政主導融入落實到特區治理的各個環節，政府會持續提高治理效能，落實部門首長責任制。他亦強調，會積極破解累積多年的老大難問題，把有為政府同高效市場更好結合，打破利益固化藩籬，進一步深化改革。

他續強調，新一屆立法會肩負重任和職責使命，應支持配合和監察促進特區政府更好施政，期望議員堅定愛國愛港立場，勇於擔當，勤勉參政議政，行政立法團結為發展經濟、改善民生貢獻力量。李家超最後總結，新的一年將帶領香港特區政府團隊繼續全力以赴，貫徹落實習近平主席強調「堅持和完善行政主導」的重要精神，期望社會各方自覺維護行政主導，鞏固完善行政主導。