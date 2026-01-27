曾國衞免職｜陳勇祝願早日康復　形容曾非常搏命︰放假都處理工作

政制及內地事務局局長曾國衞被免職，他解釋在高強度工作下身體出現問題，前列腺癌指數一直上升，故決定請辭。民建聯副主席陳勇今日（27日）祝願曾國衞安心休養身體並配合治療，早日康復，又讚揚曾國衞工作勤奮，非常搏命，患病下仍堅持籌備去年底的立法會選舉，期間處理大量的工作：「我哋好少見到佢哋放假添，基本上放假好多時都係處理緊工作。」



政制及內地事務局局長曾國衞1月27日早上被國務院免職。行政長官李家超同日出席行會前會帶同曾國衞現身。（廖雁雄攝）

陳勇︰最近才得悉曾國衞身體抱恙

陳勇今日在記者會中回應事件指，由於他最近兩屆分別擔任政制事務委員會的正副主席，因此與曾國衞的合作較多，直至最近才得悉他身體抱恙。

讚曾國衞工作勤奮 祝願安心休養早日康復

陳勇讚揚曾國衞工作勤奮，患病下仍然堅持籌備去年底舉行的立法會選舉，期間處理大量的工作，最終圓滿成功。他祝願曾國衛安心休養身體並配合治療，早日康復。

民建聯副主席陳勇。（資料圖片／廖雁雄攝）

呢方面我哋睇到李家超特首，同埋我哋呢屆局長都非常搏命，都係兢兢業業去做。我哋好少見到佢哋放假添，基本上放假好多時都係處理緊工作，我哋在座立法會議員都知道。所以佢身體狀況大家睇到，希望佢能夠養好身體，盡快康復。 民建聯副主席陳勇

曾國衞解釋前列腺癌指數一直上升，情況沒大改善，於去年12月立法會選舉後決定請辭。（資料圖片／梁鵬威攝）

公務員團隊要團結一致回應市民期望

陳勇又指，政府目前的施政重點為「拼經濟、謀發展、搞建設、為民生」，其中跨境事務涉及多個政策部門協作，顯得尤為重要。他相信立法會在行政主導下，將積極配合政府施政。同時問責官員或公務員團隊亦要團結一致，回應市民的期望。