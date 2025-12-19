曾國衛深圳出席前海合作區建設專班會議　調研前海書城等地

政制及內地事務局局長曾國衞周四（18日）率領相關政策局和部門，與深圳市委常委、深圳市前海深港現代服務業合作區管理局（前海管理局）局長王守睿率領的深圳市政府代表團，在深圳舉行前海深港現代服務業合作區建設專班第二次會議。會議後，港府代表團並到訪前海合作區，以及實地調研前海「深港匯」雙向總部基地、深圳市前海書城「灣區之眼」等地。



圖為2025年12月18日，政制及內地事務局局長曾國衞（左排，左六）率領港府相關政策局和部門，與深圳市委常委、深圳市前海深港現代服務業合作區管理局局長王守睿（右排，右五）率領的深圳市政府代表團，在深圳舉行前海深港現代服務業合作區建設專班第二次會議。（政府新聞處圖片）

在前海深港現代服務業合作區建設專班第二次會議上，港深雙方共同回顧前海發展的工作成果和展望未來的合作方向，共商進一步推動前海高質量發展。雙方就深化科技與金融深度融合發展、聯合招才引智、工程建設領域規則銜接等議題進行交流。

曾國衞表示，國家主席習近平日前聽取行政長官述職時表示，特區政府要主動對接國家「十五五」規劃，堅持和完善行政主導，扎實推動經濟高質量發展，深度參與大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局。特區政府定當繼續主動積極帶領香港社會各界，全力抓住共建大灣區的機遇，把各項工作做好做實，同時不斷加強與深方合作，共同把前海建設做好，充分發揮香港所長，貢獻國家所需，錨定並縱深推進習主席賦予大灣區「一點兩地」的新戰略定位和歷史使命。

港深簽署4份合作文件 見證兩個項目揭牌儀式

在會議上，港深雙方簽署了四份合作文件，包括：

* 由前海管理局與引進重點企業辦公室簽署的合作框架協議

* 由前海管理局與香港電台簽署的合作備忘錄

* 由前海管理局、香港貿易發展局、香港生産力促進局以及華潤現代服務有限公司共同簽署的《共同推進前海深港國際技術轉移中心建設助力香港打造區域知識産權貿易中心戰略合作框架協議》

* 由前海管理局與香港中文大學簽署的合作協議

此外，雙方亦見證了前海「深港匯」雙向總部基地及香港中小企業賦能中心兩個項目的揭牌儀式。

會議後，港府代表團到訪前海合作區，在前海展示廳聽取前海管理局介紹最新發展情況。代表團及後實地調研前海「深港匯」雙向總部基地、前海深港青年夢工場二期、前海國際化港風港味街區，以及深圳市前海書城「灣區之眼」等地，並參觀由香港電台於書城舉辦的「香港唱片足印展」。