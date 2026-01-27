拆局｜曾國衞健康為由辭職惹遐想　一男子接任獲看高一線？

曾國衞離開「熱廚房」的消息，早於上周經傳媒引述消息報道「引爆」，不過連日來只聞樓梯響，未有動靜。5日後，消息由「揣測性」變為「權威性」，新華社確認曾國衞被國務院免職，理由是前列腺癌指數上升，是時候「放下工作」辭職。不少政界中人對曾國衞離開政府感預料之內，因過去屢傳他與港府高層不咬弦，形容是公開的秘密。有政圈中人指前列腺癌指數上升不等於患前列腺癌，泌尿科專家亦指患癌風險約40%，「急流勇退」可能是「最好的安排」。



免職後下一步關注任命人選，一周以來傳言滿天飛，政圈耳語不同人事擺位方案，由副司長可能離任交棒兩局長人選頂上，到有警隊背景人士接任政制局局長的傳聞，均有人談及。眾說紛紜，惟傳言歸傳言，大家也「戴頭盔」不敢罔下判斷，以免跟車太貼中招。據了解，中央及港府已有合適繼任人選，正經有關程序，會盡快公布。



1月27日，國務院根據行政長官李家超建議，免去政制及內地事務局局長曾國衞職務。李家超與曾國衞見記者，解釋相關決定。（廖雁雄攝）

港府「地震」傳言滿天飛

政府高層「地震」的傳言，連月來滿天飛。皆因大埔宏福苑大火後，官場及政界一直有傳言將有局長問責下台，特首李家超也不諱言「任何人如需負上責任，無論是政府或非政府人員，無論是基層抑或高層，都會公平地按事實追責懲處。」不過，要留意的是政府已委任「獨立委員會」調查事件，問責可能要等到今年10月有結果後才「動刀」。

「T」、「W」局長離任傳聞

惟現屆政府任期不足一年半，政圈早於上月已有人耳語農曆新年前，政府高層將有人事變動，這個時機之下，自不然令人聯想起宏福苑火災追責。《明報》上周四（22日）頭版報道點名房屋局局長何永賢與政制及內地事務局局長曾國衞短期內均將離任。當天，政府回應反駁指屬「揣測性報道」。

《香港01》聽聞，政界早前有傳一名英文名「W」字頭，以及一名「T」字頭的局長將離任，不過「T」字頭的局長都有三人，惟立法會選舉投票率表現獲北京讚好的曾國衞，是相對「鑊氣」最少的一人，當時不少人都持觀望態度，畢竟「離任」可以是「升職」。亦有政圈消息指英文名「Winnie」的何永賢目前離任屬誤傳。

曾國衞健康為由辭職惹遐想

5日後，消息由「揣測性」變為「權威性」，新華社確認曾國衞被國務院免職，理由是前列腺癌指數上升，是時候「放下工作」辭職。曾國衞免職，不少政界中人感預料之內，不只是早有報道引述消息預告，亦因為過去屢傳他與港府高層不咬弦，甚至與個別問責官員同僚就選舉事宜有拗橇。正所謂「合則來，不合則去」，即使不是以健康理由，中途離開「熱廚房」亦非不可預計的事。

李家超表示，特區政府未來工作繁多，包括處理宏福苑安置、對接國家「十五五規劃」等。他說如果曾國衞身體許可，他很希望對方留任，但亦理解他的情況。（廖雁雄攝）

只不過，曾國衞離任的理由惹人遐想，本身是立法會政制事務委員會主席的民建聯陳勇指，今日（27日）才知悉對方大病仍堅持繁重工作。他的局長同僚也指特首公開宣布後，才知道曾國衞前列腺癌指數上升的消息，坦言具體情況不太掌握。有議會中人則指前列腺癌指數上升不等於患前列腺癌，「急流勇退」可能是「最好的安排」。

問責制推行原意，是讓特首建立施政理念相近的政治團隊，並讓主要官員更積極回應社會需要。 李家超亦曾談及團隊精神很重要，「你一個人點叻，你唔認同我嘅施政理念，每日你跟我不斷爭辯，當然辯係為咗道理，是為咗好嘅結果而爭辯，但如果因為性格、個人好自我，所以團隊精神好重要。」不過，曾國衞的離任是以健康原因，李家超也鄭重指出，如果曾國衞健康許可，「我都希望他留任」。

一男子接任政制局長被看高一線？

免職後下一步關注任命人選，一周以來傳言滿天飛，政圈耳語不同人事擺位方案，不論官場還是政界，都有傳言指政務司副司長卓永興料或離任，民青局長麥美娟或保安局長鄧炳強成為「上位」大熱；另一邊廂，又有人指維護國家安全委員會秘書長區志光，是接任政制及內地事務局局長的大熱，他在上屆政府在任保安局副局長期間，當時的局長如今是特首李家超，亦有警隊背景。

眾說紛紜，惟傳言歸傳言，大家也「戴頭盔」不敢罔下判斷，以免跟車太貼中招，重蹈傳何永賢短期「落馬」的覆轍。有指何永賢近日看來心情不俗，畢竟消息指李家超在政府內部「早禱會」也曾派定心丸，即使現階段有官員離任，亦不會是涉及宏福苑火災問責，而是有其他原因。宏福苑火災起因仍在調查，在獨立委員會查明真相，確認不同環節責任誰屬之前，不適宜採取相關行動。

全國港澳研究會顧問劉兆佳。（資料圖片）

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，中央及特區政府料已有合適的繼任人選，正經有關程序，很快會公布，該人深得中央及及港府信任，熟悉國家發展趨勢及戰略，在政府內部有一定威望，可更好統籌協調與內地事務工作。

目前，政制及內地事務局是「三無」，無局長、無常任秘書長、無政治助理，當局數天後會公布懸空多時的常秘接任人選，《香港01》早前報道運輸署署長李頌恩是接任大熱。劉兆佳認為政制及內地事務局工作相當吃重，繼任人選不容拖延。在官方未有正式公布前，可能繼續讓子彈飛。