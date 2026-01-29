田北辰突襲立法會為莊豪鋒慶生　挑剔發言浪費30秒｜政壇諸事町

昨日（28日）是立法會大會，去年底結束議會生涯的實政圓桌召集人田北辰重遊舊地，趁接班人莊豪鋒不備「突襲」為他慶祝生日。田北辰稱，他順便考察莊豪鋒表現，發現他雖然台型和眼神接觸不錯，但發言時間沒有用盡，浪費了30秒。田北辰笑稱，要求莊豪鋒精益求精，繼續努力為市民發聲。



田北辰昨日到立法會「突襲」莊豪鋒為他慶生。（田北辰Facebook）

田北辰今日（29日）在社交平台分享，「突襲」莊豪鋒的路上，「撞正」對方就「促進陸路跨境交通」議案的修正案發言，馬上細心聽，發現雖然發言比選舉時進步不少，但時間無用盡。

但係5分鐘嘅發言時間，佢只係用咗4分半，30秒咁就白白浪費咗，如果係我，我一定即場爆肚，用盡啲時間！ 田北辰

田北辰說，聽上去像「雞蛋裏挑骨頭」，但實政圓桌的風格就是精益求精，用盡每分每秒發聲。他又稱，莊豪鋒上任之後，一直都有睇實對方的表現，並寄語：「我就暫時覺得台型同眼神接觸都唔錯，但一定要繼續努力，為市民發聲，唔好辜負市民期望！」