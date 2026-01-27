宏福苑安置方案｜已收回九成業主覆初步意願　李家超：兼顧情理法

大埔宏福苑火災至今兩個月，行政長官李家超今日（27日）出席行會前會見傳媒時稱，政府高度重視居民的長遠住宿安排，現正透過「一戶一社工」以問卷形式收集居民的初步意願，目前收到約九成業主回覆，應急住宿安排工作組正密鑼緊鼓處理相關內容。



李家超表示，事件涉及的問題複雜，每戶都有個別情況和需要，不同居民有不同想法和要求，社會上亦有不同意見。政府要小心考慮及平衡各方意見，兼顧現實問題，例如公共資源的適當運作、公帑投入、住屋資源分配、及釐清法律和業權等責任及問題，以妥善做好過渡安排。

李家超指時間上要盡快，越早讓受影響家庭作出決定，政府在問卷中設有不同選項，包括現金購買、先出售業權再購買居屋、樓換樓方式，當中陳述客觀事實，例如不同選項所需的時間，以及專業意見等供居民參考。

他表示，正歸納不同選項的意願進行分析，同時檢視及改善選項內容，例如房屋局與房屋署正檢視不同房屋項目，盡量為業主提供不同居住選擇等，政府全速推進各項工作，兼顧情理法，協助受影響家庭盡早重建家園。