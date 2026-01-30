巴士安全帶｜陳曉峰建議政府盡快刪條文刊憲　籲市民續扣帶添保障

巴士強制佩戴安全帶法例實施近一周，爭議繼續發酵，運輸及物流局局長陳美寶今午（30日）會見傳媒，承認法律條文技術上有不足，未能反映立法原意，將會盡快刪除有關條文，廣納社會各界意見研究修例，再徵詢立法會後推出法例。



選委會立法會議員陳曉峰表示，根據現時法例，市民乘坐今年1月25日前首次登記巴士，不戴安全帶也不構成違法，料當局才需要修例，但乘坐1月25日起新登記巴士沒戴上安全帶仍會觸犯法例。即使政府晚上公布，在刪除條文前，不會按條文執法，陳曉峰認為市民為了保障自身安全，建議市民繼續佩戴安全帶。他並讚揚陳美寶態度務實，短時間內作出回應，「如果驚太快改而唔改，呢個唔係務實嘅做法。」



2026年1月30日，陳美寶承認巴士安全帶法律條文有不足，情況並不理想。（梁鵬威攝）

2026年1月30日，運輸及物流局局長陳美寶下午會見傳媒，過程約10分鐘。（梁鵬威攝）

2026年1月25日，強制佩戴安全帶的新法例生效。（資料圖片／廖雁雄攝）

新例只適用於今年1月25日起首次登記巴士 未能反映立法原意

巴士強制佩戴安全帶法例實施近一周，法律界立法會議員陳曉峰表示，理想的法律條文為表達清楚，讓市民有法所依，惟目前新例只適用於今年1月25日起首次登記巴士，卻沒有後續條文再講述此日期前的巴士，即市民不戴安全帶也不構成違法，正如局長陳美寶所指的「未能反映立法原意」。

但冇第三段話1月25日之登記嘅舊巴士咁點？有安全帶係咪可戴可唔戴，呢點係要寫得清楚啲，今日聽完局長一番說話，我嘅解讀可能要寫返清楚啲，究竟要點處理。 法律界立法會議員陳曉峰

法律界立法會議員陳曉峰。（資料圖片）

陳曉峰歡迎修例︰若驚太快改而唔改 非務實做法

陳曉峰強調，任何法例隨着社會或市民期望的轉變，都可能存在修例空間，因此歡迎當局展開修例。他並讚揚局長陳美寶態度務實，能在短時間內向市民作出回應，並勇於負上責任親自召開記者會。

嗰刻係覺得OK，但𠵱家擺喺放大鏡度，大家睇到唔係喎，運作上可以有啲地方寫得清楚啲。我覺得就改囉，呢個都係回應市民期望，都係大家責任。如果驚太快改而唔改，呢個唔係務實嘅做法。 法律界立法會議員陳曉峰

《道路交通（安全裝備）法例》第374F章第8AB條訂明，每一輛巴士都必須在乘客座位設置安全帶；第8D則訂明，凡乘客乘坐第8AB適用的巴士，都必須佩戴安全帶。

不論政府是否已刪除相關條文 籲市民繼續戴安全帶保障安全

陳曉峰又指，由於目前當局仍未正式刪除相關條文，即市民若乘坐1月25日起新登記巴士沒戴上安全帶，仍會觸犯法例。即使政府晚上公布未刪除條文前，不會按條文執法，但他建議市民為了安全，乘坐交通工具應繼續戴上安全帶，「對得住自己，對得住屋企人」，以保障自身安全。