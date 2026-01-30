巴士安全帶「自斷」　盡快刪強制戴要求　陳美寶認法例有技術不足

強制佩戴安全帶新例周日（25日）起生效，當中規定有安全帶巴士乘客必須佩戴的爭議6日來停不了。運輸及物流局局長陳美寶今午（30日）會見傳媒時承認法律條文有技術不足，未能完全反映立法原意，會盡快安排刪除有關條文，令到目前不會有法定要求乘客坐專營或非專營巴士戴安全帶，會完善有關法律條文再諮詢立法會後推出。



運輸及物流局局長陳美寶今日（30日）見傳媒時，承認法律條文有不足，未能完全反映立法原意，將在完善後再交立法會。（梁鵬威攝）

運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片）

法律條文未反映立法原意 執行時市民產生不同看法 陳美寶：不理想

陳美寶指，就法律條文技術不足、未能反映法立法原意、法例執行時市民產生不同看法，她承認是不理想，需盡快修正和補足，全面優化規定，廣納市民見。被問到需時多久，為何不致歉，她僅稱會盡快處理，強調團隊首要工作，與律政司緊密合作，向立法會提交附屬法例，刪除有關條文。

1月25日，強制佩戴安全帶的新法例生效。（資料圖片/廖雁雄攝）

被問到為何期間未發現條文有問題，陳美寶未有回應，僅重申政府初心只為保障乘客的安全，透過解說是希望令社會明白政府想法，稱諮詢律政局法律意見後，發現法律條文是有不足之處，未能反映立法原意，即必須佩戴安全帶，為了釐清件事，刪除有關條款。經草擬法律條文，再刊登憲報。

翻查資料，上屆立法會「與道路交通有關的3項附屬法例小組委員會」去年9月18日審議新法例當日，運輸及物流局官員在介紹法例及逐條審議時，曾多次提到「新登記」字眼，但同時，亦有運輸署官員提到，修例是為了處理很多交通工具的座椅已配備安全帶，但法例無要求乘客使用的問題。官員又指，今年1月25日開始，乘客乘搭公共交通工具時，如座位已配備安全帶，便有責任為了自身安全而佩戴。不過無人就兩者是否有分岐提出疑問。

《道路交通（安全裝備）法例》第374F章第8AB條訂明，每一輛巴士都必須在乘客座位設置安全帶；第8D則訂明，凡乘客乘坐第8AB適用的巴士，都必須佩戴安全帶。

至逐條審議階段，僅委員會主席陳紹雄有就第8AB條作提問，內容關於該條文與規定巴士司機座位須裝安全帶的第8A條，在行文上是否大致相若。運物局首席助理秘書長鄭思翎回應表示，兩者相若，特意分拆是希望作更清晰和有系統的表述。

不過，對比第8AB條，第8A條訂明的時間，明顯較為詳盡。該條款在1996年訂立，在1997年7月1日生效，適用於法例生效當日起登記的巴士外，亦適用於當日前已登記但司機座位安裝了安全帶的巴士，並訂明法律生效5年後，適用於全部1997年7月1日前登記的巴士。

