巴士安全帶扣死　何不剪帶助解困？工會：車長沒工具　只能安撫

巴士強制佩戴安全帶法例爭議不斷，周四（29日）一名城巴乘客因未能解開安全帶而被困45分鐘，引發遇上類似情況時，巴士司機可否剪安全帶助乘客脫困的討論。汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰表示，有關做法實際不可行，一來車廂內不應存放工具，「如果嗰啲工具俾嗰啲有問題嘅（乘客）攞咗去攻襲擊其他人，咁你點處理呢？」他認為，巴士公司可發指引，再遇類似情況應保持冷氣開放，由車長安撫乘客，以減低不適與不安。



陳先生昨日早上乘搭795X前往長沙灣上班，他指坐下時安全帶運作良好，沒有任何異樣。打算下車時卻發現安全帶無法解開。（陳先生提供）

陳先生昨日早上乘搭795X前往長沙灣上班，他指坐下時安全帶運作良好，沒有任何異樣。打算下車時卻發現安全帶無法解開。（陳先生提供）

一名男乘客周四早上於將軍澳乘坐城巴路線795X上班，在到達美孚準備下車時，發現未能解開安全帶。消防、警察及城巴職員及後到場救援，消防最終用約10分鐘鬆開安全帶助其脫困。該安全帶事後未被剪斷，仍扣在座位。該名乘客又指巴士停車無開冷氣，加上被困安全帶逾45分鐘，頭暈不適需送院治理。

汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰（左）（資料圖片/歐嘉樂攝）

黎兆聰鮮聽聞安全帶故障 料周四乘客「被困」屬偶然

黎兆聰表示，強制佩戴安全帶法例生效以來，有更多乘客選擇站立，目測有及沒有佩戴安全帶的乘客各佔一半，司機會對沒有佩戴的乘客作出提醒。他指，法例生效以來未有聽聞安全帶出現故障的問題，認為周四城巴男乘客「被困」一事屬偶然。

份安全帶可拉長約3呎 可嘗試拉長逃脫

坊間有意見認為，若遇上類似事件，巴士公司應允許乘客或司機自行剪安全帶。不過，黎兆聰說，巴士公司未有為車廂配置有關工具，又認為相關做法不可行，「其實唔應該架車有任何設備或者有工具喺度，第一安全（考慮），第二如果嗰啲工具俾嗰啲有問題嘅（乘客）攞咗去攻襲擊其他人，咁你點處理呢？」他指，部份安全帶可拉長約3呎，乘客可嘗試將安全帶拉長逃脫。

倡巴士公司再遇類似情況應保持空調開啟

黎兆聰認為，巴士公司處理事件的流程沒有問題，先請示上級處理方法，「上級我哋有啲督察車，可能架車本身有啲螺絲批可以撬一撬，都可以撬返鬆個扣嘅。」惟問題若仍未解決，亦只好請消防員到場處理。男乘客因巴士停車無開冷氣，加上被困時間長而不適送院，他認為巴士公司的處理方法有改善空間，應保持空調開啟，並安撫乘客。