巴士安全帶寸步難行 鄧炳強再說「法理情」兼備 以勸喻警告執法
撰文：吳美松
出版：更新：
儘管政策立意良善，但以為訂了法規、設了罰款，市民就會自動且無憂改變行為的巴士強制佩戴安全帶法例，爭議未平。保安局局長鄧炳強今日（30日）在立法會回應議員提問時又重申執法會法、理和情兼備，指警方現階段主要會以勸喻及警告方式來執法，以配合政府整體宣傳。
立法會議員鄧家彪今日在議會中向鄧炳強提問，指過去警方在小巴上對未佩戴安全帶的乘客採取「放蛇」執法，市民看到有關影片後亦未有爭議。然而，巴士強制佩戴安全帶情況不同，因此關注保安局及警務處是否採取不同的執法方式。
鄧炳強指，過去曾發生多起因乘客未佩戴安全帶而導致重傷或死亡的車禍，重申該法例的初心是為了保障乘客的安全，在巴士上佩備和勸喻市民佩戴安全帶是必要的。他表示，理解目前是過渡期，強調無論設計上是否可改善、宣傳和教育工作都十分重要，並重申執法會法、理和情兼備。
