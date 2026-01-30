巴士安全帶｜陳美寶承認不理想未有致歉 稱會廣納意見再諮詢立會
撰文：吳美松
出版：更新：
巴士強制佩戴安全帶法例實施近一周，爭議繼續發酵，前立法會議員江玉歡質疑法例應只適用於實施當日或之後新登記的巴士。運輸及物流局局長陳美寶下午會見傳媒約10分鐘，承認法律條文技術上有不足，未能反映立法原意，法例執行時「市民產生不同看法」，情況並不理想，為「清晰起見」，將會盡快刪除有關條文，並研究改善條例的執行，期間會廣納社會各界意見，再徵詢立法會後推出法例。
被問到修訂法例後何時再呈交上立法會，她指會「盡快」處理，屬團隊首要工作，並與律政司緊密合作，但未有提及具體時間表。至於為何是承認不理想而非道歉，她未有回應。
陳美寶表示，立法原意是將現有適用於私家車、小巴乘客須佩戴安全帶的法例延伸至專營及非專營巴士，不過諮詢律政司法律意見後，發現法律條文有足之處，未能反映立法原意，為「清晰起見」，決定刪除有關條文。同時，她指，法例執行時令「市民產生不同看法」，承認情況不理想。她指，當局首要工作，是要研究如何改善條例的執行，並會廣納社會各界意見，之後諮詢立法會，並將經草擬後的法律條文，刊登憲報。
未答重推時間表
被問到為何期間未發現條文有問題，陳美寶未有回應，僅重申政府初心只為保障乘客的安全，提供多一重保障，透過解說是希望令社會明白政府想法，未來會繼續進行宣傳及公眾教育。被問到修訂法例後何時再呈交上立法會，她指會盡快處理，屬團隊首要工作，並與律政司緊密合作，但未有提及具體時間表。至於為何是承認不理想而非道歉，她未有回應。
