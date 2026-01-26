夏寶龍「三權互不拆台」論　湯家驊：不是說官司必須判政府勝訴

全國港澳研究會今天（26日）在北京舉辦研討會，主題為「深入貫徹落實行政主導 促進特別行政區良政善治」，港澳辦主任夏寶龍提出「三權互不拆台」論。行政會議成員、資深大律師湯家驊認為不是說法院審理涉政府官司時，必須判政府勝訴，舉例美國最高法院法官由總統政治任命一樣，並不影響法庭在處理紛爭時之獨立性。



夏寶龍提「三權互不拆台」論

據了解，夏寶龍在研討會上表示，廣大公務員維護行政主導義不容辭，形容是「局中人」，要切實為民眾辦實事、解難題，贏得廣大市民對於政府工作的大力支持和廣泛參與，以實際行動和工作成效展示自身的忠誠履職，堅持和完善行政主導，需要立法機關、司法機關積極的支持和配合。

夏寶龍指，行政、立法和司法機關的職權雖有所分工，但根本目的是在行政主導下，為了治理好特別行政區，為了廣大市民的根本福祉和港澳的整體利益，要同唱一台戲，互不拆台，不能拆台。

湯家驊：不是說官司必須判政府勝訴

湯家驊在社交平台Facebook發文指，香港有部分人士對「一國兩制」、「高度自治」因應外界不停的挑撥而有所誤解，提到夏寶龍談的是司法機關在國家憲制秩序下的定位和角色，而非在處理自治範圍內之紛爭應有的態度。

意思不是說，若有官司涉及政府必須判政府勝訴，不是這個意思。 湯家驊

湯家驊指，特區的司法機關是國家憲政體制的一部分，而非獨立於體制外的個體。在《基本法》下，司法機關的權力來自憲法和國家權力，受國家憲法和《基本法》所約束，亦受整體政治架構所規限。

例如美國最高法院法官由總統政治任命一樣，並不影響法庭在處理紛爭時之獨立性。「一國兩制」是前所未有的政治制度，我們對此的正確理解亦是非常重要。 湯家驊

他說，以特區而言，這政治架構的核心正是「行政主導」、「互相配合」、「相互制衡」，形容這類政治架構並非罕有，亦是很多國家的憲制模式。