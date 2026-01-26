夏寶龍屢提特首治港責任　譚耀宗：要求更嚴格　提醒承擔政策責任

全國港澳研究會今天（26日）在北京舉辦研討會，主題為「深入貫徹落實行政主導 促進特別行政區良政善治」，香港分場在政總舉辦。港澳辦主任夏寶龍提及行政長官是擔負起治理香港的第一責任人，又多次提到行政主導是特區政治體制的重要原則。



在北京的全國人大前常委、全國港澳研究會顧問譚耀宗認為，夏寶龍的發言是對新一屆立法會及特區政府「少少溫故知新」，強調行政主導下不同角色的權責，又指隨著「愛國者治港」全面落實，中央對特首的要求將會更嚴格。



1月26日，港澳辦主任夏寶龍在北京出席研討會發言，行政長官李家超在香港觀看直播。

全國港澳研究會顧問譚耀宗。（資料圖片／黃寶瑩攝）

全國港澳研究會今早在北京舉行專題研討會，夏寶龍在研討會中致辭時，重申「堅持和完善行政主導」，當中31次提到「行政主導」字眼，強調行政主導是特區政治體制的重要原則，是維護憲制秩序的必然要求，兩度形容行政長官為特區治理的「第一責任人」。

對加強管治效能有「錦上添花」之效

譚耀宗向《香港01》表示，「第一責任人」是明確了行政主導的原則，指其說法符合《基本法》起草時的構思。他指出，無論是政策制定還是財政預算，均由政府主導，因此行政長官必須承擔相應責任，「如果唔主導又要承擔責任就無可能」，又認為其說法對於現屆政府加強管治效能有「錦上添花」之效。

譚耀宗認為，夏寶龍選擇在第八屆立法會剛開始、有40位新任議員加入的時機重申此點，難免有現實意義，「少少溫故知新」，同時釐清對立法會議員的要求，強調立法會的角色是協助政府完善良政善治。他又解釋，「監察政府不越位」的意思並非代替政府，仍有一定界線。

「界線」是否指不能投反對票？譚耀宗稱「又無講咁直白」，稱制衡的同時，亦要講求配合，又舉例指去年同性法案亦有議員投反對票，當時亦獲港澳辦肯定，「唔係話唔可以（投反對票）㗎」。

夏寶龍在研討會中提到，行政主導曾在香港遇到巨大挑戰，「教訓十分深刻」，又稱「愛國者治港」已全面落實，為堅持和完善行政主導打下了堅實的社會政治基礎。對於坊間解讀是否意指未來特首再無「藉口」、要交「功課」，譚耀宗稱，「咁而家要求嚴咗㗎啦，你睇佢對立法會議員嘅要求都講多咗好多」，又認為是對特首是一番提醒，「各司其職，都講得好清楚」。