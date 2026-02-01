宏福苑火災｜葉劉：你話要九個月調查　到時候再問責又有乜意義？

政府購買冒牌水風波，物流署前署長陳嘉信被撤回銀紫荊星章，惟政府指他無疏忽、撤回授勳並非懲罰。行政會議召集人葉劉淑儀表示，不滿意陳嘉信不知情就無疏忽的說法，認為撤回授勳實質上是一個懲罰，對陳來說是很大打擊。至於事件中財庫局局長許正宇需否問責，她形容「太遠」，因他不直接負責。



至於大埔宏福苑五級火中有否官員要問責，她就引述特首稱，調查完結前談問責誰也「不公道」，「如果你話要做九個月，差不多到選下屆行政長官，任期剩低唔算好多，到時候再問責又有乜意義？」，相信特首會有決定。



葉劉淑儀稱不認同陳嘉信無疏忽，雖然撤回授勳在技術上不是懲罰，但實質上是懲罰。（直播截圖）

葉劉：署長不應只坐寫字樓 應常檢討屬下工作

政府上月公布冒牌水事件紀律調查結果，指時任物流署署長陳嘉信沒疏忽，惟撤回其銀紫荊星章的授勳；署方三位公務員因無上報不妥之處，將被停發增薪點和展開紀律研訊。

葉劉淑儀近日接受Now新聞節目《大鳴大放》專訪，稱不認同陳嘉信無疏忽，雖然撤回授勳在技術上不是懲罰，但實質上是懲罰，因「極少退休署長級官員係受咁嘅待遇」，相信對陳來說是很大打擊。

前政府物流服務署署長陳嘉信（夏家朗攝）

我唔係好滿意話『我唔知』，因為署長應該好多嘢都知，署長唔應淨係坐寫字樓，檔案來到就知；其實署長應該經常檢討屬下工作、招標過程有無需要更新、夥計有無疏忽等。 葉劉淑儀

「你話局長問責就太遠」

物流署在財經事務及庫務局轄下，至於局長許正宇應否被問責，葉劉淑儀認為，每個局長都管很多部門，「如果你話局長問責就太遠」，形容許正宇不是直接負責，署長的責任大很多。

稱宏福苑調查完結前問責不公道

早前大埔宏福苑發生五級火，造成多人死傷，坊間關注有否問責官員需要負責。葉劉淑儀引述特首李家超說，調查未完結前，若現在隨便認為某個官員要問責「不公道」，相信調查完成後特首會有決定。