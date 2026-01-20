冒牌水︱陳嘉信無受罰　葉劉：佢有行政責任　惟停長俸須犯嚴重事

政府採購冒牌水事件，紀律調查裁定3名物流署人員因表現未達水平，消息指包括前採購總監曾昭奇。至於時任物流署署長陳嘉信，則沒受到紀律懲處，只收回他的銀紫荊星章。本身是授勳委員會成員的行政會議召集人葉劉淑儀接受《香港01》訪問時認為，陳嘉信在事件中有行政責任，整體反映他工作不夠主動，認同政府撤回銀紫荊星章。



對於坊間討論政府未有沒收陳嘉信的退休金，葉劉淑儀表示明白市民的觀感，但認為要跟法例辦事，沒收長俸是非常嚴重，如有刑事定罪，「佢無做任何錯事，至多係唔主動察覺事發生」，故不存在紀律處分。



冒牌水事件陳嘉信無受罰 葉劉：佢有行政責任

葉劉淑儀向《香港01》表示，陳嘉信沒直接參與採購涉事飲用水，疏忽的人不是他，佢可能最高級啦，坐喺最大寫字樓唔知下面發生咩事，嚴格而言不是陳嘉信疏忽。

葉劉淑儀

葉劉淑儀指，過往慣例會向D6級部門首長頒發銀紫荊星章、D8級常秘或者局長頒發金紫荊星章，但並非必然。（梁鵬威攝）

對於收回陳嘉信的勳章，葉劉淑儀指，過往慣例會向D6級部門首長頒發銀紫荊星章、D8級常秘或者局長頒發金紫荊星章，但並非必然，「點都要工作表現有可取之處」，形容今次事件對陳嘉信「唔好彩」，本身他在事發時已準備退休前休假，只是為政府多做數個月，「出現呢件事反映佢管理嘅部門唔夠積極主動，所以政府唔頒銀紫荊星章，但唔係懲罰。」

葉劉淑儀

葉劉：沒收長俸須干犯嚴重事件

坊間有討論認為今次處理陳嘉信力度太輕，部門首長有政治責任，葉劉淑儀表示明白市民的觀感，認為「佢（陳嘉信）有個行政責任啦，但呢件事佢完全個人無參與，將來要檢討下程序要改啦，同埋部門首長將來要更加留意下屬，純粹跟本子辦事、跟先例辦事係咪足夠呢？」她說，要留意下屬平日是否沒遇挑戰，故有人詐騙政府事情都看不到。

至於有人認為要沒收陳嘉信退休金，葉劉淑儀認為要跟法例辦事，「長俸條例係非常嚴重情況，例如有刑事定罪先可以撤銷，呢個唔係隨便可以撤銷」，舉例政府有否向陳嘉信作出任何紀律處分，「佢無做任何錯事，至多係唔主動察覺事發生」，故不存在紀律處分陳嘉信。