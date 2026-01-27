冒牌水｜李家超：撤勳影響陳嘉信個人聲譽　追責不可出於個人喜惡

特區政府去年發生採購冒牌飲用水風波，上周公布調查結果，決定收回授予前物流署署長陳嘉信銀紫荊星章決定。行政長官李家超今日（27日）表示，對陳嘉信的處理是依照事實和所佔角色作出，履行了「部門首長責任制」的理念，形容上述措施都影響了工作紀律和個人聲譽，「佢更加失去原本獲頒的勳章」。



政府根據調查結果對三名涉事物流署官員展開紀律研訊，同時指陳嘉信沒有疏忽，惟在任期間應更有作為，提升下屬工作能力和積極性。李家超表示，對陳嘉信的處理體現「部門首長責任制」理念，他強調，追究責任要要基於事實，不可以出於個人喜惡。



去年8月21日，政府採購機制專責小組首次會議後，政府物流服務署署長陳嘉信、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華見記者。（夏家朗攝）

李家超：對陳嘉信處理依事實及其角色作出

李家超今日出席行政會議前見記者，被問到對陳嘉信的處理是否違背「部門首長責任制」初衷，以及是否同意公務員事務局局長楊何蓓茵的說法。他表示，對陳嘉信採取的措施影響了其工作記錄和個人聲譽，「佢更加失去原本獲頒的勳章」。

楊何蓓茵上周二（1月20日）與財經事務及庫務局局長許正宇一起公布冒牌水風波調查結果。楊何蓓茵當時表示，撤銷陳嘉信的銀紫荊星章不是懲罰：「撤回勳章唔係一個罰則，勳章制度本身係一個嘉獎制度，今次係撤回個獎勵，唔係懲罰，希望大家分清楚。」

1月20日，政府冒牌水風波紀律調查結果出爐，財經事務及庫務局局長許正宇（左）及公務員事務局局長楊何蓓茵（右）會見傳媒。（廖雁雄攝）

李家超強調，對陳嘉信的處理是依照事實和所佔角色作出，即考慮到下級無上報、他無直接參與，以及作為首長要承擔主體責任，「呢個亦都係我哋履行部門首長責任制嘅理念」。他指出，現有的公務員紀律制度，雖然會對部門首長在管理下屬方面有要求，但他提出的「部門首長責任制」，更強調首長承擔部門主體責任時，可以對其作出什麼處分。

李家超：追責要公平公正 不可出於個人喜惡

李家超又指，針對鑫鼎鑫以欺騙方式中標，提供冒牌飲用水的事件中，政府會對涉事三名物流署人員展開紀律研訊和作出懲處，並將其工作能力不足反映在考核報告中、不設增薪點等，其中一位還會接到書面告誡。

至於陳嘉信，李家超重申，無證據顯示他在處理事件重有犯錯，惟下屬沒有及時上報相關情況，反映人員水平不足，而此問題在物流署中廣泛存在，採購工作亦有很大改善空間，人員處理採購過程的態度應更積極和謹慎。

1月27日，國務院根據行政長官李家超建議，免去政制及內地事務局局長曾國衞職務。李家超與曾國衞見記者，解釋相關決定。（廖雁雄攝）

李家超指，財庫局局長因此去信陳嘉信，指出需要在提升人員能力、觸覺和積極上更有作為，政府會在陳嘉信的人事檔案存檔此信。他形容，追究責任要公平公正，基於事實，不可以出於某些人的喜好和憎惡去處理。