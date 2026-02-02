巴士安全帶暫緩｜江玉歡否認審議發雞盲：立法原意最初只涵蓋新車

坐巴士強制佩戴安全帶因法律條文「技術上有不足」生效不足一周就暫緩，這次官僚疏漏監督缺位的反面教材，惹起社會指負責法例草擬官員、推行官員、有份審議的立法會議員「集體發雞盲」之說。有份通過條例的前立法會議員江玉歡喜今（2日）在商台節目中指，她表示當局最初向交通事務委員會遞交立法建議時，已表示只涵蓋新車，稱不理解局方日前所指「技術上不足」有何意思。



江玉歡表明自己在審議過程中並非「發雞盲」，指去年9月18日立法會開會審議時，政府當局提交的文件，以及官員在會上讀出的內容，均清晰指明規例只適用於「指明日期或該日期後登記的每一部」巴士，即只涵蓋新登記的車輛。她去年11月在網上解釋新法例時，亦提到適用範圍是新車。



江玉歡指，她作為當時審議法案的議員之一，低估了條例對市民造成的不便，以及其罰則嚴重性，「我承認責任，係有錯嘅。」（梁鵬威攝）

江玉歡指，她作為當時審議法案的議員之一，低估了條例對市民造成的不便，以及其罰則嚴重性，「我承認責任，係有錯嘅」。至於條例訂明，只適用於今年1月25日之後登記的巴士，她表示當局最初向交通事務委員會遞交立法建議時，已表示只涵蓋新車，稱不理解局方日前所指「技術上不足」有何意思。

她續指，去年9月18日立法會審議條例時，無論是當局提交的文件，抑或官員在會中提及的內容，均指規例只適用於「指明日期或該日期後登記的每一部」巴士，即只涵蓋新登記的車輛。

她表示，當年審議法案時，認為安排合理，因為許多舊有巴士未安裝安全帶，先規管新車令業界有時間逐步配合法例，因此未有提出質疑。她建議，政府官員嘗試在繁忙時間親身乘搭巴士，令政策更具說服力，市民也更容易接受。