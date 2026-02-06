黎智英案｜將於下周一 判刑　黎面對控罪最高可判囚終身

壹傳媒創辦人黎智英涉利用其個人的國際人脈，及透過「重光團隊」，極力遊說多個國家，制裁中港兩地政府及官員。同時，黎又涉以旗下的《蘋果日報》為平台，煽動市民上街和抗爭，及鼓吹制裁。經過156天審訊後，他和三間《蘋果》相關公司被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共三罪罪成。此外，6名《蘋果》高層和重光團隊的李宇軒和陳梓華，則承認控罪。根據司法機構網頁顯示，案件將於2月9日在西九龍法院判刑︳預料需時一小時。



12被告包括9人及3公司

12名被告分別為黎智英（78歲）、蘋果日有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司；6名前《蘋果日報》高層：張劍虹（63歲，壹傳媒前行政總裁）、陳沛敏(54歲，前《蘋果》副社長)、羅偉光（50歲，前總編輯）、林文宗(54歲，前執行總編輯)、馮偉光(60歲，前社論主筆，筆名盧峯)，及楊清奇(58歲，前社論主筆，筆名李平)；以及兩名重光團隊成員李宇軒(35歲)和陳梓華(34歲)。

黎智英在2020年被捕，去年被裁定違反《國安法》罪成。（資料圖片）

「重光團隊」成員陳梓華曾作供指證黎智英，自認是「超級金手指」，希望能獲額外減刑。(資料圖片)

同屬「重光團隊」的李宇軒亦曾出庭作供。(影片截圖)

黎經審後被定罪

黎智英和三間被告公司，被控1項串謀發布煽動刊物罪和1項串謀勾結外國勢力罪；黎另被控1項串謀勾結外國勢力罪。經審訊後，他們被裁定所有控罪成立。審理案件的三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭，在裁決指黎對中國心懷怨恨，並以幫助香港人為藉口，找美國相助，務求令中國政府倒台。

壹傳媒及蘋果6高層已認罪

《蘋果》6名高層和重光團隊的李宇軒和陳梓華，則在審訊前各承認1項串謀勾結外國勢力罪。

勾結外國勢力罪最高可判終身監禁

就串謀發布煽動刊物罪，第一次定罪可判罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。而根據《國安法》，勾結外國勢力罪的最高刑期為終身監禁。

辯方求情指黎年老多病

辯方在求情時，指黎智英有高血壓、糖尿病、下肢肌肉發炎和視網膜靜脈阻塞，在還押期間亦體重下降。辯方望法庭判刑時考慮，黎已年屆78歲，並單獨困禁，直言：「黎監禁的每一天，令他更走近生命的盡頭。」

李宇軒及陳梓華有就作供求特別減刑

張劍虹、陳沛敏、楊清奇、李宇軒和陳梓華在求情時提及有在審訊時作供，其中陳梓華指自認屬「超級金手指」，認為他可獲減刑一半，甚至三分二刑期扣減。

案件編號：HCCC147/2021、HCCC 51、52/202252/2022