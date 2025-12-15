黎智英案裁決｜遊說美國制裁央港　藉助手Mark Simon建華盛頓人脈

壹傳媒創辦人黎智英被指勾結外國勢力，涉嫌違反《國安法》，根據控方的案情，黎早在2019年以前，已開始建立他的國際政治人脈，地區涉及英、美及台灣，尤其是美國。他透過其身為美國共和黨黨員的助手Mark Simon在華盛頓活動，甚至涉及到特朗普政府的顧問成員。至2019年，黎眼見中美關係發生轉變，加上香港爆發社會運動，認為是好時機，多次訪美及與美國政客接觸，大力遊說他們支持對中央與香港不利的法案。

黎自辯時承認曾向美國官員提及制裁香港與中央，但稱這只是2020年6月底《香港國安法》生效前發生的事，國安法生後已沒有再這樣做。



國安法3名指定法官認為，黎的助手Mark simon在背後致力為黎做事，安排黎與華盛頓官員會面，又形容Mark Simon是神秘人物在美遊走，為黎爭取支持。法官認為值得留意的是，黎相信助手在美國有多大影響力，可從助手替黎安排美國行程，並能安排參議員史考特Rick Scott來港等，認為黎有以其人脈，去遊說外國對央港政府實施制裁。



黎智英在2019年已前，已建立了在美國的人脈，並在2019年更積極展開其遊說工作。(資料圖片)

法官在裁決書形容黎的美籍助手Mark Simon是神秘人物，能在美遊走並為黎爭取支持。（路透社資料圖片）

案情透露，黎智英一直出錢出力，在美、台等地建立政治連繫，案中提及，黎主要聯繫的美國政治人物包括前美國國防部副部長Paul Wolfowitz、退役上將Jack Keane、前美國駐港澳總領事郭明瀚（James Cunningham），以及黎的美籍助手Mark Simon。

Mark Simon是共和黨人，他認識曾在《華爾街日報》任記者的Mary Kissel，後者在2019年是時任美國國務卿蓬佩奧的助手。控方指，Mark Simon可從Kissel得到「內幕消息」。黎智英本人在當時亦有與華府專家惠頓（Christian Whiton）通電郵。

2017年為台灣引薦兩名美國專家

此外，黎智英亦積極建立在台灣的政治人脈。他在庭上透露，時任台灣「總統」蔡英文想知時任美國總統特朗普對台的看法，於是他在2017年向蔡的「左右手」江春男引薦Jack Keane和Paul Wolfowitz給蔡。

黎智英稱，蔡英文與該兩專家一年見四次面，黎曾支付顧問費及行程費1490萬元，但他不知道他們會面談什麼，又否認做協調美台的中間人。有法官問黎為何要出錢出力幫台灣，黎稱他在台灣有生意，台灣又是華人地區唯一有民主的地方，故想為台灣做些事情。

黎智英還曾向蔡英文推郭明瀚。三人於2018年3月見面，郭明瀚向蔡力陳自己可在華盛頓做什麼，但蔡稱要和閣僚商討，未與郭明瀚達成共識。但黎智英有支付郭明瀚的旅費。

陳方安生於2019年3月曾訪問美國。並與時任美國副總統彭斯（Mike Pence）短暫交談。

李柱銘於2019年5月亦曾訪問美國。(朱棨新攝)

黎智英2019年7月訪美國時，亦曾與美國時任副總統彭斯會面。

2019與陳方安生、李柱銘先後訪美 曾見彭斯與蓬佩奧

2019年3月香港社會開始就修訂《逃犯條例》產生激烈辯論，控方指黎智英與香港民主黨創黨主席李柱銘互通訊息討論後，認為當時美國民主、共和兩黨對中國的敵視態度趨明顯，認為是好的時機向美進行遊說。前政務司司司陳方安生於同年3月到美國訪問，李柱銘等人則於同年5月訪美，郭明瀚有自願提供協助，黎亦有向郭明瀚付款。

黎智英在同年7月訪美，並曾與時任美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧和國家安全顧問博爾頓見面。黎辯稱，他與彭斯見面時只講述香港情況，不敢要求彭斯做任何事。至於與蓬佩奧見面，他有提過叫美國制裁參與打壓反修例遊行的央港領袖。

現任美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在2019年10月仍任美國參議員時，黎智英曾想邀請他訪港，最後未有成事。（Reuters）

美國參議員斯科特（Rick Scott）在2019年9月曾到訪香港，並有與黎智英見面。（網上圖片）

在紐約時報發文籲制裁香港官員 被指遊說美議員支持針對香港法案

同年9月，黎智英在香港會見美國時任參議員Rick Scott。黎稱他當時只是請求Scott「幫助」香港，但不記得詳情。控方質疑黎想遊說Scott支持通過《香港人權與民主法案》，該法案要求美國政府制裁「負責侵犯香港人權的中國及香港官員」及每年審查美國與香港貿易關係。

黎智英稱不記得自己是否曾經遊說Scott。同年10月，他再次訪美，並與眾議院時任議長佩洛西會面。但黎稱他沒有在美國議會內發言。

及至2020年5月29日，黎智英在《紐約時報》發表文章〈Do My Tweets Really Threaten China’s National Security?〉，文中提及報復中國打壓香港的方法，包括撤銷中共和香港官員子女的學生簽證。

黎認香港國安法實施前有提制裁 控方：生效後仍繼續相關行動

黎智英承認在《香港國安法》於2020年6月30日晚生效前曾提倡制裁，但在國安法生效後，他已沒再作出制裁的要求。控方則指，黎在國安法生效後，於2020年7月15日叫助手Mark Simon回覆Mary Kissel就美國取消香港特殊待遇的看法，當中提到黎原本認為無需取消香港的特殊待遇，但考慮後認為屬正確，因為如果中美切斷關係，香港會成為中國的窗口，若關閉中國的窗口，會迫使中國更容易答應美國的要求。

控方續指，黎智英在2020年8月曾於Twitter（現稱X）發表兩則帖文，講述11名央港官員被美國財政部制裁。黎辯稱，他在帖文只表達對事件的看法，並無要求制裁其他人。

黎承認有時會透過助手取內幕消息

控方又指黎智英有透過Mark Simon得到「內幕消息」，如部份美國參議員對《香港人權與民主法案》的立場，及美國國家安全委員會正處理簽署法案的工作等。黎承認有時會從Mark Simon那裏得到「內幕消息」，但否認其助手是美國代理人。

4名被告：黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022