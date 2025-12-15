黎智英案裁決｜官指黎與「重光團隊」協議　推動國際遊說制裁港府

黎智英被控的其中一項串謀勾結外國勢力罪，指他和陳梓華、李宇軒、「攬炒巴」劉祖廸等推動制裁，其中李和陳以從犯證人身份作供。陳梓華稱曾與黎智英6次會面，黎認為團結議會，街頭集會力量和「國際線」等，才可達至「支爆」。陳又指，黎提出國際遊說的四個步驟，包括令外國知道香港發生的事，爭取當地關注及譴責港府，以及和政治顧問等「枱底人」建立關係，藉以影響外國對華政策，推動制裁。

黎智英自辯時承認有與陳梓華聯絡，但只是想藉陳傳話平息「勇武派」的暴力，他不知道陳等人有參與國際游說的工作。黎又稱不認識李宇軒，至李被捕才從新聞看到其名。但控方認為，黎的助手Mark Simon負責連繫各人，亦令黎與各人及相關組織建立關係。



國安法3名指定法官裁定，黎智英有與陳梓華等人尋外國制裁。法官認為，黎知道李宇軒與英國保守黨成員成立「對中政策跨國議會聯盟」(下稱：IPAC)，以商討對華政策，亦知其成立的目的；黎收到「攬炒巴」劉祖廸加入IPAC的相關資料，《蘋果日報》亦有大篇幅報道等等，都可證明黎知情，故裁定他涉嫌串謀「重光團隊」的勾結外國勢力控罪成立。



黎智英被指與重光團隊有關連，但黎辯稱只曾與陳梓華見過數次面。(路透社)

陳梓華作供時指黎智英不但墊支他們的登報活動，並在台灣的會面中，促他們的國際線遊說並爭取譴責港府。（立法會影片）

控方指黎智英的助手Mark Simon，是連繫黎與重光團隊的人物。（路透社資料圖片）

兩從犯證人稱辦登報活動找上黎智英 黎曾墊支510萬

李宇軒和陳梓華均曾在針對黎智英的審訊中作供，兩人提及於2019年6至8月間，因反修例運動而出現3次全球登報和眾籌活動。負責眾籌的李因轉帳問題，未能動用眾籌所得，他在Telegram群組聯絡上陳梓華，兩人因而認識。陳後來透過他人找到李柱銘的電話，其後聯絡上黎智英的助手Mark Simon。

控方指，黎在第一次和第三次眾籌登報活動，合共墊支510萬元；Mark Simon則在第三次眾籌登報時，提供戶口以收取眾籌款項。黎在第二次活動沒有墊支，但容許活動借用時任英國首相戴卓爾夫人簽署中英聯合聲明的《蘋果日報》握手照。

黎智英自辯時確認曾為登報墊支，但指相關事項都是由Mark Simon處理，他不在意收款的組織，Mark Simon後來亦有告知他，有收回墊支的費用。

李宇軒等人成立「重光團隊」 部分活動與推動制裁相關

李宇軒又透露，有報社不接受匿名登報，各人遂在TG群組討論使用統一的名字，經投票後選出「Fight for freedom, Stand with Hong Kong」(重光團隊)。李是創辦人之一，他指團隊是個鬆散的組織，沒有會章和會員制度，共識是為香港爭取自由民主。他同意部份團隊成員和活動與制裁相關，但不同意全部成員或活動都支持制裁，強調制裁是爭取自由民主的其中一個方法。

陳梓華則指，在第三次登報後，團隊內部有分歧，最終堅持登報的成員退出群組，剩下的成員便成了日後的重光團隊，由李宇軒、劉祖迪等人組成的委員會管理。

陳梓華：黎擬建「大台」領袖 着「勇武派」克制

陳梓華稱他與黎智英曾見面6次，黎有表示擔心「勇武派」的暴力行為，令反修例運動失去國際支持，因此提出「淨化計劃」，着陳聯絡勇武派領袖，令他們克制。此外，黎一直有意建立橫跨「勇武派」及「和理非」的「大台」領袖。

陳梓華指「攬炒巴」劉祖廸亦有出席台灣的會面，陳又指劉亦是重光團隊的成員之一。（Getty Images）

陳梓華指，台灣之行中，黎智英明言想培養「攬炒巴」劉祖廸成政治明星。（路透社）

陳梓華又稱，2020年1月，他與劉祖廸曾在台灣陽明山別墅見黎智英，該次是他與黎的第五次見面。陳指黎提到要認識政治顧問或規劃國家政策等「枱底人」，以協助國際游說，又說要團結議會、海外組織、街頭力量、「國際線」及商界等不同板塊，再加上民間力量，才可以達到「支爆」。

黎提出4步推動制裁 「重光團隊」視像會議同意跟隨行動

陳續指，黎智英曾提出國際遊說的四個步驟：首要令外國知道香港發生的事；爭取當地關注及譴責港府；再將外國政府或「枱底人」的想法帶回香港，令港人知道外國政府沒離棄香港，從而保持士氣；最後再與「枱底人」建立關係，藉以影響外國對華政策，推動制裁。黎並稱想培養劉當「政治明星」，但劉拒絶。

陳梓華稱，會面後，他與劉祖廸、李宇軒開視像會議，三人均同意黎的想法，進行國際遊說推動制裁，並討論分工：劉作為「精神領袖」推廣「攬炒」，李做國際遊說，陳嘗試與「勇武派」打開對話渠道，及詢問政治素人會否參與「議會線」。視像會議之後，他致電黎，稱李及劉同意跟隨其行動。

國安法實施前夕 黎智英仍認為「雷聲大雨點小」

陳梓樺表示，他和黎智英於2020年6月最後一次見面，他當時表達對《香港國安法》的憂慮，認為應停止倡議制裁，黎則認為國安法「雷聲大，雨點小」，並稱會以身作則，繼續呼籲制裁，其他人亦應繼續做國際遊說。

陳稱他於2020年6至7月加入「美國線」的TG群組，得知團隊成員幾乎每周都向Mark Simon匯報工作。他又指「美國線」成員聘請一間親民主黨的政治顧問公司，藉此接觸民主黨官員。

「美國線」每周向黎助手匯報工作 黎不否認曾稱以身作則呼籲制裁

黎智英自辯時則指，聯絡陳梓華是想借助他平息「勇武派」的暴力，否認曾聲稱要主導「勇武派」和成為該派的領袖。他又表示，與陳、李、劉三人在台灣見面時，沒有討論國際遊說工作和提出「支爆」，強調不知陳和劉參與國際遊說。此外，黎亦否認在最後一次見陳時，稱會以身作則，繼續呼籲制裁。

李宇軒作供時認沒有聯絡過黎智英，黎智英亦稱不認識李。(影片截圖)

李宇軒(左)在2019年12月到美國訪問時，由在美的朱牧民(右)安排與美國國會議員Todd Young(中)會面，李並有把制裁名單交給朱。(Todd Young facebook圖片)

李宇軒曾拓展多條國際線，包括日本線，並有與當地議員見面。（日本國會議員井上哲士twitter圖片)

2019年12月11日，李宇軒訪問，與朱牧民（右一）、美國參議員Todd Young 會面。

李宇軒接待英議員 Mark Simom墊支50萬

李宇軒作供時則講及，他和「重光團隊」涉及多項涉案活動，包括於2019年8月底，李接待來港觀察示威的英國國會議員Bob Seely。此外，英國上議院議員阿爾頓勳爵（Lord Alton）等人於同年11月來港，監察區議會選舉。李有份籌辦該監選團，Mark Simon曾墊支50萬元。

李又稱，他於2019年9月和美國參議員Rick Scott見面，當時Mark Simon亦在場。李於同年12月赴美，和多名議員見面，講及本港示威情況，並把一份制裁名單轉發予「香港民主委員會」創辦人朱牧民 ，讓朱決定是否交予美國議員的職員。

「重光團隊」加入英國組織 李宇軒曾拓展「日本線」

此外，李宇軒於2020年6月協助英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford），成立Inter-Parliamentary Alliance on China（對華政策跨國議會聯盟，簡稱IPAC)。該組織集合關心中國議題的多國國會議員，討論議題涵蓋與中國的貿易關係、《香港國安法》實施等。組織成立前，李以義工名義協助裴倫德參與籌備工作，包括製作網頁等。李亦有聯絡時任日本眾議院議員山尾志櫻里，參與IPAC。此外，「重光團隊」加入IPAC的中央秘書處。

IPAC於同年7月3月舉行小組會議，討論參與會議的議員，向其政府提出不會引渡任何人到陸港兩地，以及檢討和終止引渡協議。李列席會議，並指會中沒有共識。

李亦負責「日本線」的國際遊說。2020年初，他在東京會見山尾，準備提出有關香港人權的議案，山尾反提出其法案。根據她的法案，若有人做出違反人權的行為，將在日本法律框架下設機制處理。最後，雙方共識是爭取更多日本議員支持山尾的法案。

此外，李於2020年7月協助山尾成立類似IPAC、以日本國會議員為主的Japan Parliamentary Alliance on China（對中政策國會議員聯盟，簡稱JPAC)。日本的港人組織在記者會發言，要求日本對港推出「救生艇政策」、《馬格尼茨基制裁法案》和暫停港日之間的司法互助協議。李亦曾把英國金融家布勞德（Bill Browder）介紹予山尾，協助在日本推動制裁法案。但李稱他從沒有和黎智英聯絡。

黎智英稱不識李宇軒 控方指Mark Simon負責聯繫各人

黎智英自辯時亦稱，他不知李宇軒是誰，直至李在內地水域被捕，才從新聞得知這個人。至於「重光團隊」和IPAC，黎稱在審訊時才聽聞這兩個組織。控方引用訊息等質疑其說法，如裴倫德於2020年6月向黎發訊息，希望《蘋果》報道IPAC的新聞，黎稱他當時不知道IPAC是什麼。

法官杜麗冰曾問控方，黎聲稱他案發時對「重光團隊」並無認知，應如何考慮黎和「重光團隊」的關係。控方指，黎的助手Mark Simon負責聯繫各人，陳和李加入「重光團隊」，「重光團隊」則加入IPAC的中央秘書處。

4名被告：黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022